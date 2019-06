Antonio Herráiz: "PSOE y Unidas Podemos nos han tratado de vender un Gobierno de cooperación"

Audio

Apunta bien este nombre. Gobierno de cooperación. Es la fórmula que han tratado de vender hoy PSOE y Unidas Podemos tras la reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Y para entender que es esto de Gobierno de cooperación, conviene recordar el contexto en el que nos encontramos. Para Sánchez, los apoyos de Podemos son indispensables, aunque no sean suficientes. Como los socialistas quieren un Ejecutivo en solitario y los de Iglesias ya han dicho que su deseo es entrar en el Gobierno, con la nueva fórmula elegida ninguno se pilla los dedos.

Dice la portavoz del PSOE en el Congreso Adriana Lastra, que lo de Gobierno de coalición es demasiado encorsetado: "Hablamos de un Gobierno de cooperación porque eso nos permite explorar la posibilidad de un Gobierno integrador, incluyente, no es algo cerrado como podría ser un Gobierno de coalición, el Gobierno de cooperación es otra cosa".

Es decir en ese acuerdo abierto a independientes, estarán a merced de los nombres que les sugieran Pablo Iglesias. Pedro Sánchez se reúne esta tarde con Albert Rivera y con Pablo Casado. Los dos ya le han dicho que no le van a dar su apoyo para la investidura, ni directo ni indirecto.

En medio del ruido de la política, sin rodeos de nombres ni de nomenclaturas, hoy te vamos a contar la historia de Clotilde. Es voluntaria de cáritas, visita enfermos y recoge ropa usada para los pobres. Hasta aquí, no sería noticia porque miles de personas colaboran con Cáritas. Clotilde Veniel es noticia porque tiene 107 años y es voluntaria de Bicorp, en Valencia: "Voy por ahí a ver a los enfermos, salgo con ellos, no me gusta decirle siempre que están malos, ánimo contra".

Clotilde fue una de las fundadoras de Cáritas parroquial en Bicorp y hoy su hija es la presidenta de la ONG en la localidad valenciana de Villanueva de Castellón. Tiene 107 años, sí, pero no pierde ni el buen humor ni las ganas de ayudar a los demás.