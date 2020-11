Antonio Herraiz: "El PSOE dice que en los patios de los concertados se adoctrina a los niños. Eso es falso"

Audio

No hay vuelta atrás. La octava ley de educación en 40 años, la ley Celaá, va a salir adelante en el Congreso. Lo hace sin escuchar al conjunto de la comunidad educativa y sin alterar ni una sola coma la esencia del texto planteado inicialmente por PSOE y Podemos. Hasta el último minuto, una enmienda, que ahora te digo de quién ha partido, ha intentado tumbar uno de los aspectos más lesivos. Pero no ha contado con la mayoría suficiente. Conclusión: la ley Celaá pasa el gran trámite del Congreso y el objetivo prioritario del Gobierno es que entre en vigor el próximo curso.

Es una ley que, como propósito evidente, trata de arrinconar a la enseñanza concertada. Lo hace eliminando el apartado de demanda social, para que si los centros públicos no tienen la suficiente demanda se cubra matriculando a niños cuyos padres no quieren llevar a sus hijos a ese colegio. En definitiva, no les van a dejar elegir.

Esta mañana, como te decía, una enmienda planteada por los nacionalistas vascos del PNV y los catalanes de Junts per Cat, ha pretendido eliminar ese controvertido aspecto de la ley que afecta a la concertada, el de la demanda social. Lógicamente, le han apoyado PP, Vox, Ciudadanos y otros grupos minoritarios como Foro Asturias y Coalición Canaria. Sin embargo, no ha sido suficiente. Esquerra ha dudado hasta el final, su abstención habría sido clave, pero claro, ellos quieren obtener un botín mayor y no fuera que por esta cuestión -que para ellos tampoco es excesivamente relevante-, se fuera a estropear.

Y ahí está ya la Ley Celaá, dispuesta a aplicarse en un claro ataque a la concertada. El argumento que ha presentado hoy en el congreso la portavoz socialista de Educación, Mari Luz Martínez Seijo, no tiene desperdicio. Dice que en los patios de los colegios concertados se adoctrina a los niños.“Es libertad o es adoctrinamiento lo que se está haciendo con los niños en los patios de los colegios de los centros concertados hoy. Eso es manipulación”, ha dicho.

En los patios, bueno... Sería bueno que dijera en qué colegio concertado adoctrinan a los niños en los patios. Que lo diga. Seguro que tú también. Yo conozco unos cuántos y directamente eso es falso. Pero ahí, la portavoz socialista de Educación ha descubierto el auténtico objetivo de la ley. Quieren que los niños se eduquen dentro de su ideario y de su verdad. Su verdad que consideran única y exclusiva.Lo de la concertada es uno de los objetivos. En'Mediodía COPE' te vamos a detallar también cómo va a afectar a la educación especial, que es otro de los frentes que va a lesionar esta ley.

Además, hoy seguimos mirando al muelle de Arguineguín, en Canarias. Han pasado ya más de 24 horas y el Gobierno todavía no ha aclarado quién y por qué dejó salir sin control a 200 inmigrantes el martes por la tarde. ¿Era su plan aliviar la situación en el puerto repitiendo la maniobra cada día? ¿Dejando cada día a 200 inmigrantes sueltos sin control vagando por las calles de Mogán?

Hay evidentes carencias políticas en la gestión de esta crisis migratoria y también numerosas historias detrás. Jean Koulio nació en Guinea Conakry hace 26 años. Desde Senegal, atravesó Mauritania, Mali y Argelia. Después llegó a Marruecos al monte Gurugú. Tiene marcada a fuego la fecha del 11 de marzo de 2015. Fue el día que logró saltar la valla y entrar en Europa."Era como una un sueño para mí porque pensaba que estaba soñando, ¿sabes? No creía que ya he llegado en Europa porque tantas dificultades que he pasado en Marruecos no me llegaba la cabeza. Pensaba que llegar en Europa era algo utópico", ha explicado. Ahora vive en Madrid, es miembro de un club de atletismo y trabaja como jardinero en Getafe.