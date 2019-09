Antonio Herraiz: “La propuesta de Ciudadanos es un brindis al sol en clave electoral”

Audio

Todo huele a elecciones y a partir de ahora todo lo que escuchen lo tienen que interpretar exclusivamente en clave electoral. La propuesta que ha lanzado hoy Albert Rivera no deja de ser un brindis al sol porque sabe que tiene escaso recorrido. El líder de Ciudadanos se reúne esta tarde con el presidente del Partido Popular y le va a plantear una abstención conjunta si el PSOE adquiere tres compromisos clave. El primero mira a Navarra. Quiere que los socialistas rompan el acuerdo que les llevó a la presidencia de la Comunidad foral gracias a los votos de Geroa Bai y la abstención de Bildu. El segundo mira a Cataluña. Quiere el compromiso de Sánchez para aplicar el artículo 155 de la Constitución si Torra se niega a acatar la sentencia contra los líderes separatistas. Y el tercero mira a los bolsillos de todos. Albert Rivera quiere un compromiso del PSOE para no subir los impuestos.

Pues son fuegos artificiales o fuegos electorales porque el Gobierno ya le ha contestado que cumple todo, que nada de eso es un obstáculo según Pedro Sánchez: “Creo que no hay ningún obstáculo real para que Ciudadanos y el Partido Popular se abstengan, que es lo que hemos venido pidiendo desde el pasado 28 abril, que se abstengan en tanto y cuanto no hay ningún mayoría alternativa parlamentaria distinta a un gobierno del Partido Socialista", ha comentado.

Sánchez dice que las propuestas de Rivera no son obstáculo, pero no es verdad que en Navarra el PSN gobierne con constitucionalista. Geroa Bai es la marca del PNV en la comunidad foral y en su ADN llevan lo de independizarse de España. Y la prueba de que la abstención de Bildu no sale gratis la tenemos en el municipio de Huarte, donde ya gobiernan los de Otegui tras la retirada de los socialistas. Además, Sánchez no quiere decir lo que va a hacer tras la sentencia contra los separatistas catalanes. Si habrá indulto o si aplicará el 155 si Torra NO acata la sentencia.

Lo que no es ningún brindis al sol es la victoria de la selección española de Baloncesto. Aterrizan en Madrid en hora y media y a partir de ahí tendrán el recibimiento que se merecen estos campeones. Primero encuentros institucionales y luego una gran fiesta en la plaza de Colón para celebrar lo que es una gran gesta. Hace fue una semana fue Nadal en el US Open, hoy la selección de baloncesto. Cómo nos gustan los lunes así.