Antonio Herráiz: "El postureo en las negociaciones de los pactos"

Pocas negociaciones políticas se resuelven en la primera reunión. En la política, el postureo es tan habitual y tan antiguo casi como la política. Y todo lo que les cuenten estos días, pónganlo en este contexto. Capítulo de pactos. Una vez que Ciudadanos no desveló nada, que sí pero no, que no pero sí, hoy ha hablado un partido con el que el PP va a tener que hablar si quiere gobernar en la Comunidad de Madrid, en Aragón, en Murcia y en muchos ayuntamientos. La plaza más grande, el consistorio de Madrid. Ese partido es VOX y hoy su líder ha vuelto a decir que si no negocian con ellos, como ha anunciado de Ciudadanos, no apoyarán ningún gobierno. Esa es la línea roja que ponen, quieren formar parte de las conversaciones, sin no, no habrá apoyo de VOX. Y se irán hasta que les llamen después en una hipotética moción de censura"

Postureo o no, es lo que le ha contestado hoy Abascal principalmente a Ciudadanos. Porque en el PP no tienen ningún problema en contar con los votos de VOX. Hasta que se decidan, hoy Carmena que se había autodescartado ha dicho que lo va a intentar. Y en Barcelona, el candidato apoyado por Ciudadanos, Manuel Valls, ha dicho que no tiene problema en dar sus votos para que Ada Colau sea alcaldesa con el apoyo del PSC. La dirección de Ciudadanos ya le ha contestado que o Jaume Collboni, el candidato socialista, o nada de nada.

Esto en casa, fuera de nuestras fronteras hoy vamos a mirar de nuevo a Venezuela. Ha pasado un mes de la liberación del líder de la oposición Leopoldo López y un mes de los movimientos del Presidente encargado Juan Guaidó. ¿Cuál es la situación en estos momentos? La respuesta militar al llamamiento de Guaidó no fue la esperada por la oposición. No es que el ejército esté 100% con Maduro. No. Los críticos con el régimen son muchos, pero tienen miedo. Los chavistas, y lo han demostrado, no se andan con bromas y los militares que apoyaron a Guaidó andan a resguardo en embajadas. Mientras millones de venezolanos siguen sumidos en la pobreza, políticamente todo sigue igual. Y otra vez más, la oposición, que hace justo un mes se volvió a unir, podría dividirse. Hay quienes piensan que hay que negociar con Maduro mientras que están también los que creen que eso sería dar munición al régimen. La falta de alimentos, la inflación, la inseguridad. Eso sí que avanza. Y va a más.