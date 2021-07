Antonio Herraiz: "Para predecir que el precio de la luz va a seguir subiendo no hace falta ser ministra"

Audio

Es una medida de la que están pendientes en España cerca de 300.000 interinos. Llevan trabajando en la administración más de 10 años, pero no tienen plaza fija porque nunca se ha convocado. A los que cumplan estas dos condiciones -llevar más de 10 años y tener una plaza estructural que no ha sido convocada- les interesa lo que esta mañana ha anunciado el Gobierno. Quieren que estos interinos accedan a esa plaza estructural sin necesidad de pasar una oposición. Sería suficiente con una valoración de méritos. Es el último caramelo que ha ofrecido la ministra María Jesús Montero al resto de grupos políticos para conseguir los apoyos suficientes en su plan para la función pública, lo están negociando hasta el final porque no cuentan con los apoyos. Y el decreto de los interinos está hasta ahora todavía en el aire. No lo tienen fácil. PP, Vox y Ciudadanos van a votar en contra. Tendría que recibir el apoyo de los socios que mantienen al gobierno en Moncloa. De ahí la llamada de la ministra Montero: “Desde ya les adelanto la voluntad del grupo socialista de tramitar como proyecto de ley este texto y poder incorporar cuantas mejoras sean posibles siempre y como no puede ser de otra manera en el marco de la legalidad. Este Gobierno es firme defensor del diálogo y del acuerdo”.

Donde sigue la escalada es en el precio de la luz. Hoy nuevo récord. Ya sabemos que la energía nuclear no es suficiente para atender la demanda en picos como el que estamos viviendo este mes de julio. Es mucho más barata que la que se genera con gas, que no hay en España. Pero nadie, ni de un partido ni de otro, se ha atrevido a afrontar el debate nuclear en nuestro país. Ni siquiera se ha tramitado el almacén de residuos. Esto nos está costando millones de euros, que pagamos a Francia por almacenar esos residuos nucleares.

Y mientras se posponen esas decisiones, al que le toca pagar es al ciudadano. Y ahora lo vemos con el precio de la luz, hoy con un nuevo máximo histórico. Pagamos la electricidad más cara que nunca y con el mayor precio de toda Europa. Supera los 106 euros el megavatio/hora. Pero atentos porque el pico de hoy será entre las 21h y 22h de la noche.... y lo peor es que al menos hasta febrero no parece que las cosas vayan a mejorar. Lo ha reconocido en el congreso la ministra de transición ecológica, Teresa Ribera: “Las proyecciones nos muestran cómo esta tendencia no parece despejarse en los próximos meses. Por ello todas las medidas que estén a nuestro alcance para mitigar el impacto regresivo de estos precios, deben ser impulsadas”.





Esta es la respuesta de Teresa Ribera. El alto precio de la electricidad no parece despejarse en los próximos meses. El pronóstico es claro ¿verdad?. No hace falta ser ministro. O ministra. La solución, ya la sabes: pagar más.