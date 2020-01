Antonio Herraiz: "Pablo Iglesias no aplica a Irene Montero la receta que daba a Ana Botella"

Audio

El mundo contiene la respiración ante el ataque de Irán contra bases norteamericanas en Irak. La situación nos recuerda a otras guerras en esa zona del golfo. Han caído 22 proyectiles sobre la base de Ain Al Asad y el cuartel general de la coalición internacional en Erbil.

Por qué Irán ataca a esta base estadounidense. Es la respuesta a la muerte del poderoso comandante iraní Qasem Soleimaní. De esa respuesta han pasado ya más de 14 horas y la información sigue siendo escasa. Estamos a la espera de lo que diga el presidente de EEUU, Donald Trump que en las redes sociales ha asegurado que todo está en orden. Desde Irán dicen que hay 80 bajas norteamericanas y que si vuelve a haber movimientos norteamericanos entraremos en una guerra total.

¿Cómo afecta esto a España? Tenemos 500 militares en territorio iraquí pero ninguno en las bases atacadas por Irán. Todos están en alerta y apenas diez han sido replegados a Kuwait. Consecuencia inmediata va a ser la subida del precio del petróleo y si se recrudece el enfrentamiento, EEUU volverá a presionar a la Unión Europea para que se replantee a las relaciones comerciales con Irán.

Esto lejos de España pero, como ves, con una incidencia muy directa en nuestros bolsillos en un momento de máxima incertidumbre económica. A los empresarios no les gusta el nuevo Gobierno, y lo han dicho sin tapujos. Los mercados ya veremos cómo responden.

De momento, estamos a la espera de conocer la composición del Gobierno, pese a las prisas que tenía Sánchez para sacar adelante la investidura. Esta mañana, en Herrera en COPE, el líder del PP, Pablo Casado, hablaba también de un hecho insólito en un Ejecutivo de España. Una pareja, en este caso Pablo Iglesias e Irene Montero, sentados en el consejo de ministros: “Lo que a la derecha se le ha acusado o no se tolera, a la izquierda si. No me voy a fijar ni siquiera en eso. Yo creo que en la mayoría de las empresas en España, sobre todo en las grandes empresas, no se permite que dos cónyuges esté en el mismo departamento, eso es algo normal en las empresas españolas”.

¿Recuerdan lo que decía Pablo Iglesias de Ana Botella cuando era alcaldesa de Madrid? Entonces, según versión Iglesias, el único mérito era ser la esposa de Aznar. ¿Le aplicará la misma doctrina a Irene Montero?