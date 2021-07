Antonio Herraiz: "En el nuevo Gobierno predomina el perfil político y escasea el técnico"

Audio

El nuevo Gobierno de Pedro Sánchez comienza a rodar. El tiempo dirá si para arriba o cuesta abajo. A lo largo del fin de semana nos hemos ido aprendiendo los nombres y las caras de los nuevos. En realidad, todos llevan muchos años en política. Entre los que entran, casi ningún perfil técnico, salvo el nuevo ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, embajador en Francia que sustituye a González Laya, salpicada por la gestión de la crisis con Marruecos y el fugaz encuentro entre Sánchez y Joe Biden que trataron de vender como lo que no fue.

Los retos de este nuevo Gobierno se acumulan y entre los que se incorporan por primera vez al consejo de ministros se encuentra Isabel Rodríguez. ¿Quién es Isabel Rodríguez? Para los que vivan en Puertollano la conocen bien porque ha sido -hasta ayer- su alcaldesa. Para los que sean de Castilla - La Mancha también puede que la conozcan porque ha ocupado distintos cargos en la Junta, incluida la portavocía con José María Barreda de presidente.

¿Por qué va a ser importante la figura de Isabel Rodríguez? Primero porque va a ser la portavoz del Gobierno. Cada martes, tras la reunión del consejo de ministros, va a ser la encargada de informar de los acuerdos del Ejecutivo. Esto supone un cambio porque para garantizar algo más de claridad en las explicaciones, viendo lo que hemos tenido con María Jesús Montero, no es difícil. Hoy Isabel Rodríguez se agarraba al municipalismo: Tenemos también como país un reto por delante: recuperar y fortalecer la cercanía de la política en los ayuntamientos. Muchos hombres y mujeres dedicados en cuerpo y alma a cambio de nada, solo para mejorar sus pueblos. Concejales, concejalas, alcaldes... están haciendo un trabajo impresionante. Me comprometo a estar muy cerca de esa política local. En el ámbito de la portavocía, pues me tendrán ustedes explicando y trasladando los acuerdos del Consejo de Gobierno.”

¿Cuál es el principal reto de Isabel Rodríguez? La crisis territorial, fundamentalmente con Cataluña. Cuando nombraron a su antecesor, a Miquel Iceta, se interpretó como un acercamiento al separatismo. Vista la salida de Iceta le mandan a Cultura y Deportes, ya con la perspectiva que da el último cambio, lo de Iceta confirma que le pusieron como solución de urgencia, para colocarle en algún sitio después de asumir que el candidato a la Generalitat sería Salvador Illa y no él.

Ahora al ministerio de Política Territorial llega una manchega, que apoyó a Susana Díaz y no a Sánchez en las primarias socialistas y que es más de las tesis de Page. En contra, por ejemplo, de los indultos. El problema es que para que Rodríguez y el que la ha fichado, Pedro Sánchez, siga en el Gobierno dependen de Esquerra y los separatistas. Y este es el principal escollo para que nada, o casi nada, cambie.

Ya sabemos que va a ser la cara visible del Gobierno. ¿Será la persona con más fuerza? No. Anoten el nombre de Félix Bolaños, ministro de Presidenia. Hasta ahora ha estado dentro de la que se conoce como la sala de máquinas de todo Gobierno. Era el secretario general de presidencia, también con mucho mando y ahora toma rango de ministro.

Por lo demás. Hoy miramos a Cuba. Protestas contra el régimen castrista. ¿Cuál ha sido el detonante? Pues que la pandemia ha agravado la crisis económica. Falta comida y se repiten los cortes en el suministro eléctrico. Lo ha contado a Mediodía COPE, Alejandro González Raga, director del Observatorio Cubano de Derechos Humanos: "Es imposible que un pueblo permanezca en tal estado de abandono y que, a pesar de ese se le exiga que se mantengan en silencio y se mantengan impasible".

Tiene temor, pero también esperanza. Por cierto, aquí en España buena parte del Gobierno prefiere mirar hacia otro lado.