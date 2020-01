Antonio Herraiz: "El nombramiento de Dolores Delgado cumple lo formal, pero no lo ético"

Audio

El Consejo General del Poder Judicial estudia esta tarde sobre la designación de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado. No va a ser un debate fácil dentro del máximo órgano de los jueces porque la candidatura de la que, hasta el lunes, ha sido ministra de Justicia ha generado una gran controversia.

Aquí es importante separar los aspectos más técnicos de las cuestiones éticas. Delgado cumple de sobra los requisitos formales. Es una jurista española con más de 15 años de ejercicio efectivo de la profesión. Lo de gozar de un reconocido prestigio es más subjetivo, porque en una trayectoria tan amplia hay luces y sombras, aunque no es un extremo que se ponga en cuestión.

El problema es su pasado más inmediato. ¿Puede garantizar la independencia de la fiscalía una jurista que se ha significado políticamente al frente del Ministerio? Y no sólo eso. Estamos hablando de una fiscal, que iba en las listas de un partido político y que hasta ayer, en un trámite formal, no presentó su renuncia en el Congreso.

Va a haber un debate complicado, de eso no hay duda, y todo apunta a que habrá vocales dentro del Consejo General del Poder Judicial que rechazarán el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal General del Estado porque no garantiza la imparcialidad de la institución. Hay que aclarar que el trámite es obligatorio, pero no vinculante. Así que aunque haya voces discordantes, no van a hacer cambiar de opinión a Pedro Sánchez. Tampoco a Pablo Iglesias, con todo lo que ha rajado de Dolores Delgado, pero eso fue antes de pisar la moqueta de la vicepresidencia.

Está en cuestión la separación de poderes y esta mañana, en Herrera en COPE Miquel Roca, uno de los padres de la Constitución ha exigido su plena garantía: “Tanto judicializar la política con la justicia es malo porque lo que es bueno es que cada uno cumpla su papel en los poderes constitucionales y, sobre todo. La democracia es un juego de equilibrios”.

Eso será esta tarde, en la sede del Consejo General del Poder Judicial. En Murcia, la policía sigue investigando todas las pruebas y todas las versiones tras la denuncia de una violación en grupo en Nochevieja. Hay versiones contrapuestas, sobre todo porque hay un dato que ha levantado las sospechas. Las tres hermanas norteamericanas presuntamente violadas contrataron un seguro privado de viaje que les cubría una posible violación. Aquí hay que dejar que la policía y la justicia trabajen. Si se confirma todo el castigo para los agresores. Y si es falso, flaco favor hacen estas tres hermanas de EEUU ante un problema que afecta a muchas mujeres y, sobre todo, causa mucho temor.