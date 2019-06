Antonio Herráiz: "¿Nada ni nadie ha sido capaz de devolver la esperanza a Noa, con tan sólo 17 años?"

Audio

Hoy te estamos contando el desenlace de Noa Pothoven. Esta holandesa de 17 años era una joven guapa, con un rostro cándido que en sus ojos tenía instalados la tristeza permanente. Noa escribió un libro de mucho éxito que tituló “Ganar o Aprender”. En ese libro contaba que sufrió abusos a los 11 y a los 12 años y que fue violada cuando tenía 14 años.

Hace un tiempo que solicitó la eutanasia porque no aguantaba más su sufrimiento psíquico. El pasado sábado, en su cuenta de Instagram, dejó escrito un mensaje que no dejaba lugar a dudas. “Seré directa: en el plazo de diez días habré muerto. Estoy exhausta tras años de lucha y he dejado de comer y beber. Después de muchas discusiones y análisis de mi situación, se ha decidido dejarme ir porque mi dolor es insoportable”.

Noa ha contado con el consentimiento de sus padres que la despidieron plácidamente. También ha contado con ayuda médica en lo que es un suicidio asistido.

El caso ha generado gran polémica en Holanda, un país donde la eutanasia es legal desde 2002. Y aquí se acumulan los interrogantes. ¿Nada ni nadie ha sido capaz de devolver la esperanza a Noa, con tan sólo 17 años? Hoy el Papa Francisco ha recordado que la eutanasia y el suicidio asistido son una derrota de todos. La respuesta que hemos de dar es no abandonar nunca a quien sufre, no rendirnos, sino cuidar y amar a las persona para devolverles la esperanza.

Toca abrir una reflexión y analizar las leyes que imperan en Europa y que algunos partidos contemplan también aquí en España. El PSOE quiere legalizar la eutanasia. Es más, pretende integrarla como una partida más de la sanidad pública. Si algo requiere consenso, es una cuestión tan relevante como esta. Y ese consenso no se da ahora mismo. Ha ocurrido en Holanda, sí, pero no deja de ser un escándalo del que tenemos que tomar nota. No debemos dejar morir e incluso facilitar la muerte a una joven de 17 años a la que nadie ha sido capaz de sacar de un callejón sin salida.

Noa es uno de los nombres propios de un día en el que en España la noticia está en el Palacio de la Zarzuela. Allí el Rey ha abierto la ronda de consultas con los representantes de los partidos. La fragmentación del parlamento anuncia otra legislatura movida. Van a tener que producirse muchos movimientos todavía pero se espera que de esta ronda salga la propuesta para que Pedro Sánchez se someta a la investidura. Hay movimientos en comunidades autonómas que pueden convertirse en apoyos al candidato del PSOE. Y uno de esos movimientos está en Navarra. El candidato de Unión del Pueblo Navarro no descarta dar su apoyo a Pedro Sánchez si en la comunidad foral permiten que gobierne Navarra Suma, la lista más votada. Ya saben que la candidata socialista en Navarra está por llegar acuerdos con Bildu así que ya veremos si Sánchez puede utilizar esta carta.