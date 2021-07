Antonio Herraiz: "Mucho tiene que cambiar la cosa para que los errores no terminen devorando a Ciudadanos"

Audio

Metidos ya de lleno en la segunda quincena de julio, en el tramo central de las vacaciones, hoy hemos comenzado la semana mirando a Reino Unido. Enseguida estamos en Londres para comprobar cómo han recibido los británicos este “Freedom Day”, el día de la libertad, que es como han bautizado a este 19 de julio. No es otra cosa que la jornada en la que el Gobierno de Boris Johnson ha decidido levantar casi todas las medidas anti coronavirus a pesar de la opinión de los científicos.

En España esa situación va a tardar todavía, por eso hoy miramos a Reino Unido en clave turística. Es nuestro mercado internacional más potente. Ya sabes que en el año prepandemia, en 2019, de los 83 millones de extranjeros que visitaron España, 18 millones fueron británicos, los más numerosos por delante de alemanes, e incluso por delante de franceses. También fueron los que más se gastaron. Por eso, las agencias de viajes, los turoperadores, los hoteles, los restaurantes han seguido de cerca todos los movimientos, las restricciones que han ido imponiendo, levantando y volviendo a imponer a los británicos que visitan nuestro país.

Reino Unido es un país con una incidencia ahora mismo cercana a los 700 casos por cada 100.000 habitantes. En España, cerramos la semana pasada con 537. Aun así, con una incidencia mucho menor, nos consideran como país no seguro. Incluso a Baleares. Desde hoy las islas vuelven a estar en ámbar, lo que implica que todo aquel que viaja a nuestro país, de regreso tiene que guardar cuarentena, a demás de presentar PCR negativa.

Hay una excepción, que sirve de consuelo y de esperanza para nuestro turismo. En Reino Unido, casi el 90% de los adultos tiene ya, al menos, una dosis de la vacuna, y en torno al 70% tiene las dos, es decir, están inmunizados ese referente utilizado para alcanzar lo que se denomina inmunidad de rebaño. Los que viajen con la pauta completa, los que estén inmunizados, no tienen que guardar después cuarentena. Un pequeño alivio, muy pequeño, para María Frontera, es Presidenta de la patronal hotelera de Mallorca: “La incidencia y los indicadores sanitarios que manejamos pues ha cambiado muchísimo y sabíamos que el Reino Unido iba decretar cambios. Cualquier anuncio de nuestros principales mercados emisores, tanto en positivo como en negativo, automáticamente tiene consecuencias. En esta ocasión, la bajada de reservas es abrumadora, pero siguen llegando reservas. Tal vez a cuentagotas.”

Por lo demás, Inés Arrimadas, la líder de Ciudadanos ha estado hoy en Herrera en COPE. Hace meses que están en caída libre. Lo último ha sido quedarse sin representación en la Asamblea de Madrid. Esto fue en mayo. Antes, en Cataluña, pasaron de ser la fuerza más votada a perder 30 escaños y quedarse con 6 diputados. Pero es que en el Congreso donde llegaron a tener 40 escaños, cayeron a 10, en las últimas generales, que tras una última deserción se han quedado en 9.

Este fin de semana han celebrado una convención y su principal objetivo, principal mensaje que sale de la convección, es transmitir que no están en venta, que se resisten a desaparecer y que no contemplan una fusión o absorción por parte del PP: “En realidad nosotros siempre hemos representado el espacio liberal. Lo que hemos hecho en la convención es tener la convicción y la necesidad de este espacio. Evidentemente cometemos errores, como todos, pero lo que no podemos cometer son infamias. Ahora lo que hay que luchar es contra un gobierno que está cometiendo infamias todos los días, no errores, infamias. Atacando la separación de poderos, la soberanía nacional, la igualdad de todos los españoles.”

Mucho tiene que cambiar la cosa para que esos errores no terminen devorando a Ciudadanos.