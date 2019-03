Antonio Herráiz: "Mañana comprobaremos cómo la izquierda trata de monopolizar la manifestación del 8M"

Sergio Aguado es de Torrejón de Ardoz, en Madrid. En apenas unos días su mujer sale de cuentas y ayer creía que iba a tener 8 semanas de permiso de paternidad. Sergio lo pensaba porque lo había anunciado el Gobierno en uno de esos gestos electoralistas que tanto le gustan a Pedro Sánchez. Iba a entrar en vigor este mismo viernes coincidiendo con el día internacional de la mujer. Hoy el Boletín Oficial del Estado le ha echado un jarro de agua fría. Seguirá teniendo 5 semanas de permiso porque la medida no será efectiva hasta el 1 de abril.

Como el caso de Sergio, cada día hasta el 1 de abril, en España habrá 700 afectados. Es la estimación que se desprende de los datos de la Seguridad Social, con cifras correspondientes a 2018. Desde el Gobierno han intentado dar una explicación a Sergio y al resto de afectados.

Quieren dar tiempo a las empresas y a la seguridad social para que se adapten a la nueva norma. Es lo que tiene crear expectativas, que si no se cumplen enfadan al personal. Los padres cuyos hijos nazcan a partir de esa fecha seguro que lo celebran. Y las empresas ya están echando números y preguntando al Gobierno quién paga esa ampliación. El enfado de los empresarios, que son los que crean empleo y riqueza, es monumental. Si se cumple la previsión del gobierno, el 2021 el premiso de paternidad será de 16 semanas.

El anuncio y la rectificación llega en la víspera del día internacional de la mujer. Cualquier persona normal está de acuerdo en el que hombres y mujeres tengan los mismos derechos, que dispongan de las mismas oportunidades laborales y que a igual trabajo, mismo sueldo.

Esto entra de un pensamiento normal que, como en muchos casos no se cumple, hay que reivindicar. El problema es que de esta causa justa y noble trata de aprovecharse la izquierda. Especialmente la izquierda más radical. Y si no te sumas, te tildan de machista. El PP ha rectificado en este asunto. Iban a ir a la manifestación pero finalmente dan marcha atrás. Si no han tenido las suficientes pistas, mañana comprobaremos cómo la izquierda trata de monopolizar esta causa.