Antonio Herraiz: "Ni la luz ni la covid, lo imprescindible es la Ley de Memoria Democrática"

Hoy el Gobierno no quiere que sea noticia el precio de la luz. Entre las 9 y las 10 de la mañana ha marcado el precio más alto en 20 años. En concreto, 111 euros el megavatio hora. Hoy el Gobierno tampoco quiere que se hable de la bombona de butano, que se siguen utilizando en casi 8 millones de viviendas. Hoy cuesta algo más de 15 euros, un 5% más que ayer. Y el Gobierno no quiere que se hable tampoco ni del repunte de los casos de coronavirus, de una incidencia disparada ni de las restricciones que vuelven a recuperar las comunidades autónomas, con el toque de queda como principal herramienta.

Por cierto, hablando del toque de queda, hay novedades en Navarra porque su Tribunal Superior de Justicia acaba de denegar esta medida que había solicitado el Gobierno de la comunidad foral, una vez más se confirma que de dependiendo de la comunidad Autónoma, dependiendo del Tribunal Superior de Justicia, determinan unan una decisión u otra, una dirección u otra. ahí vemos a Valencia, a Cataluña, Cantabria… donde sí han dado el visto bueno al toque de queda. En cambio, en Canarias y ahora en Navarra, es la última hora, no. Lo deniegan. Si no quieren que hablen del precio de la luz, si no quieren que hablen de la bombona de butano, de las restricciones, de las incidencias de coronavirus. ¿De qué quiere entonces Moncloa que se hable?

De la ley de memoria democrática, una norma que ha aprobado hoy el consejo de ministros y que ha tenido que sortear durante las últimas semanas, durante los últimos meses, todas las objeciones que le han ido poniendo desde el poder judicial. Quiere introducir contenidos en Bachiller y en secundaria, te puedes imaginar en qué sentido, y también acabar con organizaciones como la Fundación Francisco Franco. ¿Qué va a pasar con los monjes benedictinos que permanecen en el Valle de los Caídos? El objetivo del Gobierno es echarles de ese lugar y entienden que con la nueva norma ponen las bases, ponen la herramienta para echarles. No piensan lo mismo hasta, al menos, tres vocales del consejo general del poder judicial que, entienden, es una medida que iría en contra del actual concordato, un acuerdo que regula las relaciones Iglesia Estado desde enero de 1979.

Mientras el Gobierno sigue enredado en estas cuestiones que tanto te afectan en tu día a día, que tanto facilitan tus complicaciones económicas, mientras que el Gobierno está entre esas cuestiones, aumentan las restricciones. El País Vasco es la última comunidad que anunciado su intención de recuperar el toque de queda. Tendría que tener el visto bueno de su TSJ y cuenta con antecedentes en los que su máximo tribunal no avaló determinadas restricciones. En concreto a las que afectaban al cierre de la hostelería. Ahora, desde el Gobierno de Urkullu, gobierno de coalición entre PNV y PSE, piden a Pedro Sánchez garantías jurídicas.

Pero Sánchez, ocupado en la ley de memoria democrática, no ha dado ningún paso en ese sentido y la prueba está en la noticia de última hora, está en Navarra. El TSJ deniega el toque de queda solicitado por la comunidad foral. La incidencia está disparada en España. Roza los 600 puntos por cada 100.000 habitantes y ya no sólo afecta a los más jóvenes entre 20 y 29 años, un colectivo que de forma mayoritaria todavía no está vacunado. El repunte afecta a todas las franjas de edad, incluidas a personas con la pauta completa de la vacuna.

En Mediodía COPE, el epidemiólogo Quique Bassat, recordaba no te proporciona una inmunidad del 100%: “La mayoría de los casos que tenemos están ocurriendo en gente que todavía no está vacunada, pero es cierto que estamos viendo muchas infecciones también en personas que tienen una dosis o incluso que tienen la pauta completa de las vacunas. Y esto se explica porque las vacunas protegen sobre todo contra la enfermedad grave, pero no protegen también contra la infección".

No, no le escucharán al presidente hablar de estas cosas. Ni del precio de la luz. Ni del de la bombona de butano ni del carajal jurídico que una vez más se comprueba hoy en torno al toque de queda. Interesa más la ley de la memoria democrática.