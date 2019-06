Audio

Los estudiantes de once comunidades siguen hoy realizando los exámenes de acceso a la universidad. Esa prueba que ahora se llama EVAU, antes PAU, el nombre más conocido es el de selectividad y si preguntamos a los más mayores nos hablarán de la reválida. El debate sobre este examen no es nuevo, pero la dificultad de la prueba de Matématicas II en la Comunidad de Valencia ha intensificado la pregunta. ¿Es o no es conveniente que se establezca una EvAU unitaria en toda España? Esta mañana, en Herrera en COPE, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha marcado la postura de su partido: "vamos a hacer una preposición en el Congreso para unificar la selectividad, para que la dificultad del examen no dependa de donde vive uno".

Los Gobiernos de Madrid y de Galicia también se inclinan por esta opción. ¿Y qué dice el Gobierno? Pues que aunque haya pequeños defectos, el sistema actual está funcionando bien y no parece oportuno con un Gobierno en funciones hacer una modificación de este calado.

Lo del gobierno en funciones es verdad y en materia de Educación, cualquier cambio que se adopte debe ser con un consenso lo suficientemente amplio. Y en los últimos años, los responsables políticos han sido incapaces de ponerse de acuerdo en las cuestiones educativas.

Si algo inclina la balanza de la igualdad de oportunidades eso es la educación. Y no parece lógico mantener 17 exámenes distintos y criterios de corrección diferentes dependiendo de cada autonomía. Pero para llegar a esta situación, al examen de selectividad único, antes se debería garantizar el mismo nivel de conocimiento en cada comunidad, el mismo nivel de exigencias y de materias, una situación que, ahora mismo, queda muy lejos.

Es el debate de las últimas horas en un jueves en el que se sigue hablando de pactos. En el PSOE ven con buenos ojos lo que se ha denominado vía navarra. Que UPN facilite la investidura de Sánchez si el PSN deja gobernar en la comunidad foral a la lista más votada, Navarra summa. Aquí el problema es que los socialistas navarros tienen capacidad de decisión y no están muy por la labor. Prefieren gobernar ellos con el apoyo de Bildu. Y si es así, como venimos contando, Sánchez quedaría retratado.