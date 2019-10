Antonio Herraiz: "Si los padres de los radicales tienen que pagar los contenedores, no queman ninguno más"

Audio

Cualquier reflexión siempre es más precisa con cifras. Y los datos que acaba de hacer públicos el Ministerio del Interior reflejan, en parte, lo que se ha vivido en Cataluña en las últimas horas. La violencia de los radicales separatistas ha dejado casi 200 heridos entre Mossos y agentes de Policía Nacional. Esto para que Torra siga diciendo que el independentismo es un movimiento pacífico.

Luego está lo que nos cuesta a todos los destrozos causados por los disturbios nocturnos. No es fácil calcular, porque aquí hay que meter los daños en comercios, en portales de edificios y en vehículos particulares. Algunos de esos coches han quedado completamente carbonizados. Atentos a la cifra. Sólo en mobiliario urbano, fundamentalmente con la quema de contenedores, el coste roza los 700.000 euros. Aquí no estaría de más recurrir a una fórmula que funcionó muy bien con la 'kale-borroka' en el País Vasco. No es difícil identificar a los causantes, que la mayoría son estudiantes, 'ninis' o lo que sean, pero que son insolventes. Así que aquí hay que ir a por los padres. En cuanto a los padres les hagan pagar un contenedor, unas cuantas papeleras o un banco de madera, ya verán como su hijo no lo vuelve a hacer.

Además de todo lo que ocurre en la calle, la fractura social no para de crecer. Las relaciones en los grupos de amigos, en las familias y en los centros de trabajo no paran de crecer. Lo contaba a Mediodía COPE Pepi, que es andaluza y vive desde hace años en Barcelona: “En el trabajo mis jefes son del lazo amarillo, apoyan desde el primer momento a los presos independentistas. No puedo opinar porque tengo miedo a las represalias”, confesaba.

Este el escenario mientras Torra sigue a lo suyo, minimizando la violencia e insistiendo en sus intenciones separatistas. Vamos, que sigue comprando papeletas para aumentar sus cuentas con la justicia.

Al margen de lo que pasa en Cataluña, no nos olvidamos que el 10 de noviembre hay que ir a votar. El problema territorial es importante pero hay muchas cuestiones que afectan a todos los españoles y que están quedando en un segundo plano. Hoy en el segundo de los debates organizado por el grupo COPE hablamos de pensiones. A partir de las 18:00h lo puedes ver en el videostreaming de cope.es y en las redes sociales de COPE y de Trece. Cinco candidatos y el futuro de las pensiones sobre la mesa.