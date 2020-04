Antonio Herraiz: "Los datos del Gobierno siguen sin ofrecer una dimensión real de la tragedia"

Las cifras del coronavirus que cada día ofrece el Ministerio de Sanidad continúan sin recoger la auténtica dimensión de la tragedia que estamos atravesando. No es la primera vez que advertimos del desfase entre lo que cuenta el Gobierno y la realidad. Primero lo confirmó el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, han seguido esa senda otros tribunales y ahora se suman las comunidades autónomas.

Al filo de la medianoche, Cataluña admitía que la cifra real de muertes en Cataluña supera las 7.000. Es decir, duplica la que sigue manteniendo el Gobierno. No se está publicando el cómputo de las funerarias y se evidencia un claro agujero. ¿Por qué? Porque los que han fallecido en su casa o en las residencias de mayores se han quedado en una especie de limbo. Sin test, no cuentan para el Ministerio de Sanidad, aunque los síntomas fueran evidentes. Esto en Cataluña. Está ocurriendo en todas las comunidades autónomas. También en Madrid donde la cifra oficial de fallecidos es de casi 6.900 personas, aunque podría superar las 10.000. Lo ha señalado en Herrera en COPE el vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado: “Los datos que se están ofreciendo siguiendo instrucciones del Gobierno de España solamente afectan a los fallecidos en hospitales que previamente habían dado positivo en la prueba del COVID-19. Si hacemos el cómputo total desde luego en Madrid estamos lamentablemente por encima de las cifras de los 10.000 fallecidos”.

Este desfase es algo que intenta siempre evitar el Gobierno. Y por esto le han preguntado esta mañana al gran escudo del Ejecutivo que es Fernando Simón. Es el encargado de parar los golpes, a veces con poco éxito y con escaso acierto. Ahí está la hemeroteca.

Simón dice que el nuevo cómputo que ha hecho la Generalitat de Cataluña es discutible. Y llega a una conclusión: “La cifra real de fallecidos es difícil de conocer. Ni teniendo muy buenas estadísticas sanitarias vamos a conocer la cifra real de fallecidos por coronavirus”

¿Y por qué es importante ofrecer información real de la cifra de muertos? Primero para dar una dimensión real de la tragedia. Se nos está marchando gran parte de toda una generación en silencio y su memoria no debe de ser escondida. Es importante saberlo para no ocultar lo que está pasando, que algunos están muy interesados. Y hay una cuestión importante. Ofrecer una dimensión real de este drama debería hacer recapacitar a todos aquellos que siguen actuando como si no pasara nada.

Enseguida te actualizamos los datos pero ya te avanzo que son malos. Muy malos. Suben las muertes y los contagios.