Antonio Herraiz: "A las puertas de la cárcel reclaman amnistía e independencia. Toma concordia"

Audio

No habían pasado ni 24 horas del indulto que les ha concedido el Gobierno de Pedro Sánchez cuando los líderes separatistas han salido de prisión. Lo han hecho con la parafernalia que acostumbran. Han desplegado una pancarta con el texto 'Libertad para Cataluña' en inglés junto a una bandera independentista, no oficial y no reconocida por ninguna institución. A las puertas, les han recibido al grito de independencia.

Nada nuevo en sus mensajes. El indulto les ha llegado cuando no han pasado ni dos años de la sentencia del Tribunal Supremo. Y sus proclamas siguen siendo las mismas. Van dirigidas directamente a Pedro Sánchez. No les sirve el indulto. Quieren la amnistía para que Puigdemont y el resto de fugados puedan volver sin tener que enfrentarse a la Justicia. En todo caso el Gobierno ya les está preparando un escenario más benévolo modificando el delito de sedición. Uno de los mensajes más claros que han dejado a las puertas de la cárcel es su nula intención de no seguir su camino hacia la independencia. El indulto ni les apacigua ni les hará callar. Es Jordi Sánchez: "No nos tiraremos atrás, no aceptaremos ningún silencio a cambio de un indulto"

Toma concordia.

Y en medio del ruido de los indultos, hoy juega la selección española. Es el último partido de la fase de grupos y es un encuentro clave. Si pierden contra Eslovaquia, decimos adiós a la Eurocopa. Si arañan un empate -que sería el tercero- tendríamos opciones siempre y cuando Polonia no gane a Suecia.

Lo que está claro es que mucho tiene que cambiar el juego de los de Luis Enrique para despertar un mínimo de emoción en la afición. La selección ha sido en otras ocasiones un motivo de alegría y de unión. Cuando han ganado, nunca antes. Eso se vio en el mundial de Sudáfrica y en las eurocopas de 2008 y 2012. En este extraño campeonato pandémico, que comenzó con el positivo de Busquets, que siguió con la chapuza en la vacunación de la plantilla, les falta romper. Y hoy tienen una oportunidad.

¿Qué sabemos del rival, de Eslovaquia? En Herrera en COPE nos hemos ido hasta su capital hasta Bratislava. Allí vive, desde hace 4 años, Juan López y esta tarde va a ver el partido en un bar de tapas español: “No hay una gran intensidad, la verdad, no se vive con una pasión desaforada. Sí es cierto que los bares van a estar llenos y la gente va a estar pendiente de los partidos. Esto es con otra intensidad, no con el carácter latino”.

Donde si lo vas poder vivir con la máxima intensidad es aquí a partir de las cinco de la tarde. Tiempo de Juego especial Eurocopa en la Cadena COPE.