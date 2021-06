Antonio Herraiz: "Las lagunas en la Ley de Eutanasia son fruto de las prisas y la falta de consenso"

Audio

Es ya oficial. El Boletín Oficial del Estado ha publicado la orden que regula el uso de la mascarilla a partir de mañana. Deja de ser obligatoria al aire libre siempre que cumplas una regla básica. Te la puedes quitar si mantienes la distancia de seguridad de metro y medio con otras personas. Y aquí los supuestos se multiplican. ¿Si voy a un concierto al aire libre y estamos todos sentados tengo que llevar mascarilla? Si se guarda ese metro y medio entre cada silla no. No sería obligatorio. Salgo con mi familia de paseo y vamos todos juntos, sin distancia. ¿Tengo que llevar la mascarilla? Si sois convivientes, no. Si no lo sois, es obligatoria.

Esto el BOE lo deja claro. En cambio. La orden del Gobierno no especifica si tengo obligación de llevar una mascarilla encima para cuando no se pueda guardar la distancia de seguridad. La policía no te podrá parar y preguntarte si llevas mascarilla. O al menos la orden no entra en esa cuestión. Tampoco hace referencia a posibles multas. Así que vuelve a primar el sentido común, sin olvidar que sigue siendo obligatoria en espacios cerrados de uso público, en los transportes y en aquellos eventos multitudinarios al aire libre en los que se esté de pie.

Esta es una noticia que nos termina afectando a todos a partir de mañana y lo que puede que te afecte hoy o algún día es la ley de Eutanasia que ha entrado este viernes en vigor. Por ir a la yugular de esta ley, lo que hace es convertir el derecho a morir en una prestación sanitaria más. Como la que tienes cuando te rompes un brazo o te operas de cataratas.

Estamos ante una ley que se ha tramitado en tiempos de pandemia, sin consultar prácticamente a nadie, ni siquiera al comité de bioética y que, como había prisa, ahora vemos las carencias. No están listos los registros de objetores ni tampoco el manual de buenas prácticas. ¿Qué fármaco tienen que poner los médicos y qué dosis le aplican al paciente que solicite la eutanasia? Lo desconocen. Sólo 4 comunidades autónomas tienen a punto la comisión de garantía y evaluación.

Además, los médicos a los que recaen las peticiones para que apliquen la eutanasia se quejan de que ni han sido formados para ello, ni están preparados. Un cuestionario va a determinar si el paciente está capacitado para decidir sobre su vida.

Hemos escuchado en Herrera en COPE a Encarnación López. Es enfermera de cuidados paliativos en el Hospital Laguna de Madrid. Cada día ve el dolor y el sufrimiento cara a cara en personas que saben que van a morir porque su enfermedad es incurable. Y la pregunta es, ¿qué le lleva a una persona a decantarse por la Eutanasia? Nos ha hablado de un problema de falta de recursos. Con un dato. De los 130.000 pacientes que necesitan cuidados paliativos cada año en nuestro país, más de la mitad no tiene acceso a ellos.

“Faltan todavía muchas unidades de cuidados paliativos. Se calcula que, más o menos, el 50% de las personas que necesitan cuidados paliativos, lo tienen. Y es una pena que una persona muera mal porque no tienen esas personas de referencia”.

Es una ley que está recurrida en el Constitucional. Y tenemos una resolución que ha admitido a trámite el recurso presentado por Vox contra la ley de la Eutanasia, pero ha denegado una petición que hacía el partido de Santiago Abascal, que era la suspensión cautelar de esta ley. El Constitucional lo deniega, aunque, como decimos, admite a trámite el recurso de Vox.