Antonio Herraiz: "Las encuestas avanzan que las cartas con balas no van a influir en el resultado"

La última hora vuelve a venir en forma de amenaza. Los sistemas de seguridad de Correos han interceptado y puesto en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado una carta que tenía como destinatario al ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Contendría dos posibles cartuchos de arma de fuego.

La campaña para las elecciones en Madrid encara la recta final con estos episodios y los últimos sondeos que se han publicado hoy anticipan varios escenarios. El primero es que la campaña de difusión de las amenazas, como estrategia para señalar a Vox y movilizar el voto de izquierdas, no obtiene el resultado pretendido. Según la encuesta que publica hoy ABC, ni PSOE, ni Unidas Podemos ni Más Madrid rentabilizan las cartas con balas que han exhibido desde el viernes. El PSOE de Gabilondo tiene ahora mismo 37 diputados en la Asamblea de Madrid. Este sondeo vaticina que podría perder hasta diez.

El segundo escenario, y en esto se ponen de acuerdo todas las encuestas menos una, es que Ciudadanos desaparece de la Asamblea de Madrid. No obtendría el 5% necesario para conseguir representación. Y el tercer escenario, que será el decisivo, es que Díaz Ayuso duplicaría la representación y acaricia la mayoría absoluta para la que, según esta encuesta de ABC, le faltarían entre seis y siete escaños. Tendría que pactar por tanto con Vox, cuya candidata, Rocío Monasterio ha pasado esta mañana por Herrera en COPE:“Que se dejen de hacer política de izquierda, que dejen de agachar la cabeza ante la izquierda, ante los totalitarios, ante Pablo Iglesias. Nosotros confrontamos a los totalitarios, nosotros miramos a los ojos a los que solo traen miseria y ruina. Se acabó y se acabaron sus políticas. Porque ya sabemos lo que nos han traído”.

Si se confirman las encuestas, el varapalo para el PSOE será histórico. A pesar de la sondeo del CIS de su amigo Tezanos, Pedro Sánchez es consciente de la realidad.

En un giro de su estrategia, Pedro Sánchez marca ya distancia con la campaña electoral en Madrid para no verse salpicado por un posible mal resultado el próximo martes como auguran las encuestas. El presidente hoy se ha ido a Toledo. En concreto a un laboratorio de Johnson & Johnson para aprovechar el tirón de las vacunas. Todo mientras Sanidad sigue sin concretar qué decisión va a tomar con los cerca de 2 millones de personas, que recibieron la primera dosis de AstraZeneca hace ya muchas semanas, que tienen menos de 60 años y que todavía no saben si les van a poner la segunda con el mismo fármaco o si les van a dejar sólo con un pinchazo. Alejandro Santos es profesor en Madrid, en Herrera en COPE ha pedido que le pongan ya la segunda dosis y que sea con la misma vacuna: “Pues con todos los líos estos que ha habido, de si los vacunamos, si tienen la segunda dosis si no la tienen. Si ya nos han vacunado de la primera, que nos den y nos pongan la segunda vacuna para que se refuerce la inmunidad y ya está. Y que se siga haciendo y se siga el protocolo”.

Sobre la vacuna hay una buena noticia. Hoy en COPE te estamos contando que diferentes científicos aseguran que las dosis que estamos recibiendo nos van a proteger contra el coronavirus durante más de un año.