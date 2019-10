Antonio Herraiz: "Irene Montero hunde a una mujer cuyo 'delito' es tener un piso de alquiler"

Audio

Esther Argerich es la mujer a la que esta semana, la portavoz de Podemos, Irene Montero, ha puesto en la picota.

Argerich ha cometido el gran delito de tener un piso alquilado en Barcelona y de no querer renovar el contrato con los inquilinos al no llegar a un acuerdo en el precio. Es una vivienda de casi 130 metros cuadrados, en pleno centro de Barcelona y los inquilinos llevan 12 años viviendo allí. En ese tiempo, no sólo no les ha subido nada sino que en los años más duros de la crisis les bajó 100 euros.

Hace unos meses, planteó una subida de 300 euros y los inquilinos recurrieron al sindicato de inquilinos. Sí, en Cataluña hay un sindicato de inquilinos. Desde entonces está sufriendo un auténtico infierno. Empapelan su vivienda, la siguen en su trabajo con la presencia de las cámaras de TV3, de la televisión pública catalana y ahora, esta semana ha tenido que sufrir el escrache de Irene Montero. Esther ha contado a COPE que no aguanta más: “Parece que no sea real, no me lo puedo ni creer. Esto me repercute en la salud, es para llorar, yo me tengo que tomar ansiolíticos”.

Tiene dos hijos menores y su marido ha sufrido un ictus. Esto seguro que le importa poco a Irene Montero, mientras ve pasar la vida desde su casoplón de Galapagar e inicia un escrache contra una mujer que tiene un piso, en el centro, por el que le pagan 1.000 euros. En la misma zona y de la misma dimensión, alcanzan los 2.000 euros.

Sin abandonar esta comunidad, Cataluña regala este fin de semana la oportunidad de posicionarse. Los que están a favor de seguir dentro de España y de respetar las leyes van a poder dar una nueva muestra de que no son cuatro, como quieren hacer ver los separatistas. Marcha que va a partir del Paseo de Gracia y que ha sido convocada por Sociedad Civil Catalana. Fernando Sánchez Costa es su presidente y ha estado esta mañana en Herrera en COPE: “Tenemos que empezar una nueva etapa en Cataluña”, comentaba.

Pablo Casado, del PP, y Albert Rivera, de Ciudadanos estarán en esa marcha. Por el PSOE, dos ministros, Abalos y Borrell y el líder del PSC, Miquel Iceta que ha dudado hasta casi hasta el final.