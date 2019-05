Antonio Herráiz: "El impacto de la Iglesia es cinco veces mayor que lo que recibe en asignación tributaria"

Audio

En plena campaña para hacer la declaración de la renta, apunta este dato. El impacto de la actividad de la Iglesia es cinco veces mayor que lo que recibe en asignación tributaria. Una consultora independiente EY lo ha cifrado en 1.386 millones de euros.

Ahí está la actividad de las diócesis, de las parroquias y, cómo no, de Cáritas. No es difícil comprobar en el día a día el trabajo que realiza. En hospitales, en clínicas, en servicios sociales y asistenciales, en colegios y también en la conservación y en el mantenimiento del patrimonio. Se generan casi 65.000 empleos y se atiende a más de 87.000 alumnos. Son datos claros, transparentes, que puestos en frío son importantes y reveladores. Pero cuando les pones nombre, apellidos, cara, rostros, adquieren incluso muchísimo más valor. Y te vamos a hablar también de todos los beneficiados.

Por lo demás, mañana termina la campaña electoral para las elecciones municipales, autonómicas y europeas. El domingo hay que ir a votar todavía con la resaca de las generales. Que dejan escenarios abiertos. Como la presencia de los políticos presos en el Congreso. Hoy te estamos contando que el Supremo ha dejado en evidencia a Meritxell Batet. La nueva presidenta de la Cámara Baja es profesora de derecho constitucional y el Alto Tribunal le ha recordado algo que debería saber. Que no están para hacer informes. Además, de recordale la ley que también se debería saber. La decisión de suspender a los procesados por el delito de rebelión la debe aplicar el Parlamento.

En este penúltimo día de campaña, vamos a estar en Miraballes. Es la localidad del terrorista Josu Ternera. Hasta este municipio de Vizcaya se ha ido esta mañana el líder de Ciudadanos Albert Rivera. Lo ha hecho acompañado de Maite Pagazaurtundua. No está de más recordar que ETA asesinó a su hermano Joseba. Y un buen número de vecinos de este pueblo vizcaíno han protestado por su presencia. Le han llamado fascista y provocador. Y le han encendido una sonora sirena cuando Rivera iba a hablar.

Está claro que la visita de Albert Rivera a Miraballes tiene un objetivo electoral. Y no precisamente en Miraballes. No es allí donde busca los votos porque Ciudadanos no tienen candidato a las municipales. Pero sólo cuestionar que va a provocar demuestra los tremendos agujeros que tiene la democracia en muchos lugares de España. ¿Por qué Rivera no puede ir dónde le de la gana?