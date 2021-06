Antonio Herraiz: "Han tenido mucho tiempo para legislar, no lo han hecho y por eso el circo"

Audio

A punto de cumplirse un mes desde el final del estado de alarma, el Gobierno se ve obligado a rectificar sus propias medidas publicadas en el BOE hace tan solo tres días. Afectan a la hostelería, al ocio nocturno e incluso a posibles confinamientos perimetrales de comunidades con alta incidencia.

De todo lo que nos contaron la semana pasada sobre el posible cierre del interior de bares y restaurantes si la incidencia era superior a los 150 casos por cada 100.000 habitantes, nada de nada. Del horario de cierre, tampoco. Y de la clausura temporal de establecimientos si la incidencia se dispara, esta vez, tampoco dicen nada.

¿Qué ha pasado? Lo mismo que les ha ocurrido durante muchos momentos de la pandemia. Han legislado sin el paraguas legal y sin el consenso de las comunidades autónomas. Madrid, Galicia y Andalucía anunciaron que presentarían recurso. Pero es que La Rioja, en manos del PSOE, aunque votó a favor de la norma de Sanidad, luego dijo que no la iba a cumplir amparándose en una resolución de su Tribunal Superior de Justicia. El País Vasco, donde gobiernan en coalición PNV y el PSOE, lo mismo.

Y a todo esto hay que añadir una decisión judicial de ayer por la tarde. La Audiencia Nacional, a donde recurrió la Comunidad de Madrid, concedió al Gobierno de Ayuso medidas cautelarísimas contra la decisión del Sanidad.

La pregunta, ¿cómo queda ahora la situación? Se eliminan las restricciones a la hostelería y se permite abrir los locales de ocio nocturno hasta las 3 de la mañana en zonas en un nivel medio de riesgo y no solo bajo. Ahora mismo, por encima de esos dos niveles solo se encuentran País Vasco y La Rioja. Desde esta última comunidad, gobernada por el PSOE han tenido que pedir incluso perdón por la confusión que están creando. Sara Alva es la portavoz del Ejecutivo riojano: “Comprendemos lo difícil que le resulta a la ciudadanía entender toda esta maraña legal. Vaya nuestras disculpas por delante si no hemos sabido transmitir con claridad la situación en la que se encuentra nuestra comunidad”.

No solo en La Rioja, es que no han sabido transmitirlo en ninguna comunidad, con órdenes contradictorias por parte del Ministerio de Sanidad que ahora se ve obligado a rectificar.

En definitiva, un circo fruto de no haber articulado los mecanismos legales para hacer frente a la situación que se generaba una vez finalizado el estado de alarma. No será porque no tuvimos tiempo.

En lo que sí se están dando prisa es en agilizar los indultos para los presos independentistas que dieron un golpe a la ley el 1 de octubre. COPE te está contando que la intención del Gobierno es allanar el camino para que Junqueras y compañía tengan la medida de gracia a finales de este mes o principios del que viene. Para que este verano, los condenados por sedición y malversación vayan a la playa, a la montaña o donde les apetezca.