Antonio Herráiz: "El Gobierno recibe una bendición más del Supremo para la exhumación de Franco"

El Gobierno vuelve a recibir una nueva bendición del Supremo para exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos. La semana pasada desestimaba el recurso de la familia, que sólo aceptaba el traslado del cadáver a la catedral de la Almudena y daba vía libre para que fueran llevados al cementerio de El Pardo-Mingorrubio.

Pero se enfrentaba a un contratiempo. Un juez de lo contencioso administrativo se niega a conceder la licencia de obra para el levantamiento de la losa de la tumba. Hoy el Alto Tribunal también ha revocado esta decisión. Dicen los magistrados del Supremo que la obra no necesita licencia porque estamos ante una decisión acordada por el Gobierno. Argumentan que no se infringe la legalidad urbanística porque no es una obra mayor. De este modo, la Justicia despeja uno de los escollos que tenía el gobierno para ejecutar uno de sus principales argumentos de esta precampaña electoral: sacar el anterior jefe del Estado del Valle de los Caídos 44 años después de su muerte.

Es probable que el Consejo de Ministros ponga fecha a la exhumación. Será la segunda vez, después de fijar el 10 de junio y no poderlo llevar a cabo. La Fundación Francisco Franco ha presentado hoy un escrito en el que denuncian indefensión.

Noticia que hemos conocido en un lunes en el que echamos el cierre al mes de septiembre y nos situamos en la víspera de una fecha muy especial para los separatistas catalanes. El 1 de octubre, el segundo aniversario del referéndum ilegal fallido, es la primera jornada dentro de lo que las fuerzas de seguridad han denominado como otoño caliente.

Después vendrá la sentencia contra la cúpula separatista y la cita electoral del 10 de noviembre. Y atentos a lo que te está contando hoy la cadena COPE días después del encarcelamiento de 7 miembros de los CDR, en prisión provisional acusados de planear actos terroristas. Son los mismos a los que el presidente Quim Torra les dijo aquello de “apretad”. Todo lo contrario de las órdenes que están recibiendo los mossos de escuadra ante lo que se avecina como un otoño caliente en Cataluña. Según han contado miembros de la policía autonómica a COPE, la orden es de no actuar contra los separatistas radicales durante las jornadas claves que se avecinan. A los CDR, apretad. A los que tienen que velar por la seguridad, mejor de perfil. El mundo al revés.