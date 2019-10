Antonio Herraiz: “El Gobierno convierte la exhumación de Franco en un espectáculo perfectamente guionizado”

Audio

Los restos de Francisco Franco acaban de llegar al cementerio del Pardo-Mingorrubio. Han sido trasladados desde la basílica del Valle de los caídos tras los trabajos de exhumación que se han prolongado durante dos horas.

La exhumación del cadáver de la basílica del Valle de los Caídos se ha realizado sin incidentes, aunque en medio de un espectáculo nada deseable para el traslado de un cadáver. Atentos al despliegue de TVE. 22 cámaras, tres unidades móviles y 50 personas en el operativo. En el conjunto, medio millar de periodistas acreditados de 150 medios de comunicación, medio centenar de ellos extranjeros.

Franco ya está en el cementerio de El Pardo y Pedro Sánchez ya tiene la foto que ansiaba, que ansió Zapatero pero que no la consiguió, y con la que el PSOE concurrirá a las elecciones del 10 de noviembre. No era una prioridad vital para los españoles y a una inmensa mayoría no le preocupa donde esté enterrado Franco, pero es un capítulo más de esa ley de la memoria histórica con la que se está pretendiendo rescribir la historia y ya veremos si algo más.

Como en política nada es casual, la exhumación de los restos de Franco ha coincidido con la publicación de los datos de la encuesta de población activa del tercer trimestre. Se esperaba que no fueran buenos y se ha confirmado. Son muy malos. El número de desempleados disminuyó en 16.200 personas, lo que supone la peor cifra para este periodo desde 2012. Además, el número de ocupados creció en 69.400 personas, la peor evolución para este trimestre de los últimos seis años.

El Gobierno, hoy dedicado en cuerpo y alma a Franco, minimiza estas cifras y dicen que el mercado laboral está mejor que hace 11 años. Pues nada. Sigamos hablando de Franco.