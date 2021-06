Antonio Herraiz: "El giro de Junqueras sirve de coartada a Sánchez y no saldrá gratis a los españoles"

Audio

Jornada intensa en los aeropuertos españoles. Desde este lunes, se permite la llegada de viajeros extranjeros que estén vacunados lo que va a permitir un alivio para el turismo. Se nota en todas las terminales a las que llegan aviones procedentes del exterior. En el Prat aterrizan hoy 190 vuelos internacionales, 114 a Barajas, 103 a Palma o 74 a Málaga. ¿Son muchos o pocos? Son más que la hace siete días, pero muy lejos de las cifras anteriores a la pandemia. Un ejemplo claro Canarias. Se espera que a lo largo de este lunes lleguen 45 vuelos internacionales. La semana pasada fueron unos 30, hoy 15 más, y en 2019 en torno a 160, unos 120 más de los que llegarán este lunes. En Ibiza, 50, el doble que la semana pasada.

Juan Pedro ha llegado hoy a Barajas procedente de Monterrey, en México. Tenía ganas de venir a España: "Pues sí, la verdad es que ya tenía muchas ganas de venir aquí a España, todo muy bien la verdad y bueno me tuve que hacer una PCR en Méjico, me costó un poco cara pero al final valió la pena".

En 2019, el turismo supuso el 12 por ciento de nuestro productor interior bruto. Al margen de este empujón, el lunes nos deja novedades sobre los indultos.

El viernes te contamos que habían hablado Pedro Sánchez y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés. Además de quedar para una reunión formal a lo largo de este mes, en ese contacto acordaron no pisarse entre ellos. Sánchez le dijo que los indultos ya suponían un gran coste político para él y que no insistieran por la vía de la amnistía porque Aragonés sabe que es inviable.

Al presidente de la Generalitat le dirige desde la cárcel Oriol Junqueras y para que no haya dudas de por dónde van a tirar ha publicado una carta. Es una declaración de intenciones que, ya lo verán, no sale gratis a los españoles. ¿Qué dice Junqueras? Da un giro importante. El líder de Esquerra siempre ha rechazado esos indultos. Hasta el punto de decirle a Sánchez que se los meta por donde le quepan. Ahora los acepta. Los ve como un paso para aliviar lo que ellos consideran un conflicto. Pero no es el único giro de Junqueras. Ahora reconoce que la vía unilateral de independencia es inviable, una maniobra que le llevó a prisión con una condena de 13 años por delitos de sedición y malversación de caudales públicos.

¿Qué hay detrás de este cambio? Es evidente que los indultos van a llegar y no tardando. Con el informe del Supremo y de la Fiscalía en contra, el Gobierno no lo tiene fácil para justificarlo. Y si desde la otra parte no meten más presión, pues todo será más llevadero. Ahora, Junqueras y los suyos tienen claro lo que quieren. Otra cuestión es que el contexto actual les lleve a dulcificar sus pretensiones. Ya apretarán cuando toque. Porque volverán a apretar, que a nadie le quepa duda. ¿Y Sánchez qué? Ya tiene un primer argumento para su coartada.