Antonio Herraiz: "La Generalitat dice que los de Vox fueron agredidos por no hacer caso. Es el mundo al revés"

En el día en el que ha comenzado a distribuirse la vacuna de Oxford AstraZeneca, es la tercera en España, hoy el informe COPE hace una radiografía de la evolución del plan. La conclusión es clara: va muy lento y a este ritmo no alcanzaremos la inmunidad prevista, con ese 70% de la población vacunada, no llegaremos al 70% hasta 2023. El Gobierno insiste en que se llegará este verano, pero mucho tienen que acelerar el paso. Ahora mismo, sólo 683.000 personas se han puesto las dos dosis, los dos pinchazos. Esto representa menos del 2% de la población.

Se han distribuido 2.200.000 dosis de las que ya se han administrado casi dos millones. Los expertos consultados por COPE confían en que se autoricen más vacunas en las próximas semanas, como la de la compañía Johnson and Johnson. Marco López, presidente de la Sociedad Española de Inmunología, fija incluso el ritmo que debemos alcanzar para conseguir la inmunidad del 70% en verano: “Si a día de hoy que ha pasado un mes largo desde que hemos iniciado la vacunación tenemos el 1,4% de vacunados con la segunda dosis, y tenemos que alcanzar el 70% en septiembre de este año, tendríamos que vacunar el 8% de la población al mes”.

El 8% de la población al mes. Por lo demás, estamos a seis días para las elecciones en Cataluña. Hoy desde la Generalitat han anunciado que en el 99% de las mesas electorales ya cuentan con miembros suficientes. Esto es importante porque se habían anunciado problemas ante el aluvión de recursos presentados por catalanes que habían sido elegidos para ser presidentes, vocales o suplentes de estas mesas. En Herrera en COPE hemos estado en el municipio de Pontons, en Barcelona. Allí no se prevén problemas en sus mesas: “Nosotros solo tenemos una mesa. De las 9 personas, 3 han presentado alegaciones. Y sabemos que de las 3 personas, la Junta Electoral les ha dicho que no aceptará sus alegaciones. Por tanto, esperamos no tener problemas. Suponemos que vendrán igualmente porque el juez les ha dicho que no”.

Esto en cuanto a la logística u la campaña electoral, porque las elecciones en Cataluña y la campaña sigue marcada por las agresiones a los miembros de Vox. Los independentistas, no les esperen, continúa sin condenar los hechos y la Generalitat responsabiliza directamente al partido de Santiago Abascal. Atentos a lo que ha dicho esta mañana el consejero de Interior, Miquel Samper: “Hay partidos que dificultan la tarea policial, sin hacer caso a las indicaciones de seguridad. Y esto no puede ser”.

El mundo al revés. Les tiran piedras y todo tipo de objetos y la culpa es de los de Vox. Yo sé que no le gusta al consejero ni a los separatistas porque es una comparación muy recurrente. Pero, ¿se acuerdan cuando había alguno que justificaba una violación porque la falda de la agredida era demasiado corta? Pues en esto, lo mismo.