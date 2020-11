Antonio Herraiz: "Gane Biden o Trump, queda un país completamente dividido"

Audio

En EEUU, el resultado electoral sigue abierto a esta hora. Se han cumplido las previsiones, y el récord de voto anticipado, con más de 100 millones de norteamericanos, va a prolongar el recuento incluso varios días. Lo que no se han cumplido son las encuestas. Una vez más han vuelto a fallar y la amplia ventaja que daban a Joe Biden, se traduce a esta hora en un ajustadísimo resultado que impide anunciar quién va a ser el presidente de EEUU los próximos cuatro años.

Ahora mismo estamos pendientes de cuatro estados que son los que van a determinar el vencedor: Míchigan, Carolina del Norte, Wisconsin y Pensilvania. En los dos últimos, no cuentan el voto por correo hasta el final y hay que tener en cuenta que, en el estado donde se encuentra la ciudad de Filadelfia, han votado por correo dos millones y medio de personas. ¿Hacia qué lado se pueden inclinar? Lógicamente es una incógnita, pero más de la mitad se registraron como demócratas. Pero es que en Pensilvania si los votos por correo fueron sellados el martes o antes, aunque lleguen el viernes serán válidos.

Todo se prolonga y la gran pregunta que sigue ahora en el aire. ¿Cuándo conoceremos al ganador? Todo apunta a que no será hoy y se habla del viernes o incluso la semana que viene. A la espera de ese resultado definitivo. ¿Cuál es la foto fija a esta hora? Biden tiene una ligera ventaja con 234 votos electorales frente a los 217 que tiene Trump. El ganador necesita 270 votos electorales.

¿Y qué pasa si empatan? Es una opción, que ya se ha dado en alguna ocasión en la historia de EEUU y que finalmente dirime la cámara de representantes del congreso.

Esto va para largo con una conclusión muy clara. Las encuestas han vuelto a fallar, como ya lo hicieron hace cuatro años cuando pronosticaron el triunfo de Hillary Clinton frente a Donald Trump. Por estos sondeos fallidos le hemos preguntado en Herrera en COPE a Joe McMahon, un norteamericano de Ohio profesor en la Universidad de San Jorge, en Zaragoza. Joe nos ha contado: “Como pasó hace cuatro años que los medios de comunicación, las encuestas, quieren que gane uno. Querían que ganara Biden. No ven, igual no bajan a la calle, igual no preguntan, no ven lo que no quieren ver, que había mucho apoyo a Trump”.

Gane finalmente Biden, que es el que mejor lo tiene a esta hora, gane Trump, que tiene opciones, lo que es evidente es que la división en EEUU es aguda en medio de una pandemia que en el caso de España sigue avanzando sin control.

Antonio Herraiz sobre la evolución epidemiológica en España

La región de Murcia se suma a Cataluña, Navarra, Asturias y Castilla y León y anuncia el cierre de bares y restaurantes el sábado, medida similar para 60 ayuntamientos gallegos, incluidas las 7 principales ciudades, en total se ven afectados el 60% de los gallegos. Además, ya sabes que ese cierre se ha impuesto también en ciudades donde la hostelería es uno de los grandes motores como es el caso de Logroño. De los datos que han adelantado las comunidades esta mañana, destaca el de Andalucía, donde en las últimas 24 horas se han registrado 52 muertos, que es la tercer mayor cifra de muertos desde que empezó la pandemia.

Por cierto, el informe COPE vuelve a reflejar que la cifra real de fallecidos por coronavirus, también en esta segunda ola, dista mucho de la oficial que mantiene el Gobierno. Desde el 20 de julio el exceso de mortalidad es de 15.617 personas y en la primera ola fue de casi 45.000. Estamos hablando de 60.000 muertos más de la media de años anteriores, mientras que el Gobierno sólo reconoce 36.000.