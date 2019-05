Antonio Herráiz: "La fórmula para jurar de Junqueras es una parte más de su permanente show"

Audio

Está en marcha la décimo tercera legislatura. La palabra que más van a escuchar de este inicio es que es anómala. Y es verdad. No es normal ni habitual que en la sede de la soberanía nacional se hayan sentado procesados penalmente por rebelión, sedición y malversación de caudales públicos.

Cuatro diputados y un senador están en la cárcel. Y los cinco, se han aprovechado con creces de las concesiones que ha hecho el Supremo. Siguen haciendo propaganda separatista y como era de esperar, ninguno ha defraudado en la fórmula elegida para jurar o prometer acatar la Contitución. Se trataba de rizar el rizo y no han defraudado a su parroquia. Oriol Junqueras, en el Congreso: "Desde el compromiso republicano, como preso político y por imperativo legal, sí prometo"

Apenas se escucha porque en todas las fórmulas de acatamiento de los separatistas desde la bancada del PP les han respondido con pataleos. Así se ha evitado escuchar la propaganda. Desde el compromiso republicano y como preso político por imperativo legal, ha acatado Junqueras la Constitución. Una parte más de su permanente show.

¿Qué está confirmado a esta hora? Que Meritxell Batet es la Presidenta del Congreso y que Manuel Cruz es el Presidente del Senado. Los dos son socialistas catalanes, una situación que no es casual.

Hay una cuestión, importante, que no está confirmada pero que es previsible. Y será la primera decisión de la Mesa del Congreso. La suspensión de los diputados independentistas que están presos.

La Constitución del Congreso y el Senado es sin duda la principal noticia de este martes que nos deja también una detención. La policía ha arrestado hoy a otra madre de la Asociación Infancia Libre. Es la tercera, y las tres detenidas aparecen en esa foto cuando acudieron al Senado invitadas por Podemos. Hay matices, pero el modus operandi es muy similar. Mujeres, que presentan denuncias falsas contra sus ex maridos y que secuestran a los hijos para que los padres no los puedan ver. Así durante meses, e incluso años. Los padres han vivido un auténtico calvario porque fueron denunciados por un delito muy grave: agresiones sexuales contra su propios hijos. Aunque fueron absueltos, ¿quién restaura ahora su honor? Como decimos, la detención de la mujer de hoy es la tercera dentro de la Asociación Infancia Libre, que no deja de ser una paradoja el nombre. Y hemos consultado a expertos penalistas si el elevado número agrava el delito. Jesús Lorenzo, es abogado penalista: "En cuanto concurren tres personas en el presunto delito, la pena se acrecenta porque además se le imputará una pena por un delito que se llama organización criminal, que solo ese delito son 5 años de prisión"

No estaría de más que desde Podemos pidieran perdón por apoyar a esta asociación que con estas detenciones todos hemos visto sus verdaderas intenciones.