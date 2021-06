Antonio Herraiz: "Fin de las mascarillas y vuelta al fútbol. La versión del pan y circo tras los indultos"

Audio

Un día después de la puesta en libertad de los separatistas catalanes condenados, el presidente Pedro Sánchez está en Bruselas. Participa en la cumbre europea con el resto de jefes de gobierno de la Unión. Últimamente, al presidente del Gobierno le escuchamos cada día. Con una gran puesta en escena, casi siempre rodeado de parafernalia, pero con una cuestión en común: no acepta las preguntas de los periodistas. No lo permitió el viernes en Barcelona, en su particular performance en el Teatro Liceo para justificar los indultos. Tampoco lo hizo el martes tras la aprobación en consejo de ministros para Junqueras y compañía. Y hoy en Bruselas, tampoco. Tampoco ha permitido a los periodistas preguntar nada sobre la medida más controvertida de este Gobierno.

Su estrategia es otra. Y pasa por realizar anuncios que contenten y entretengan en mayor o menor medida al personal. El último de esos anuncios es la vuelta a la normalidad en los estadios de fútbol y en las canchas de baloncesto. La temporada de la liga de fútbol, en primera y segunda, y en la liga ACB de baloncesto, la próxima temporada comenzará igual que las conocíamos antes de la pandemia. Con los mismos espectadores. Al menos es lo que dice Sánchez. Por él que no quede: idéntico aforo y cada comunidad que decida. El marrón, una vez más, para los gobiernos autonómico.

A pesar de que a finales de Liga algunos estadios pudieron contar con público, reducido. En España el último partido sin limitaciones fue un Betis - Real Madrid del 8 de marzo de 2020.

Desde ese momento, o partidos suspendidos, o sin público una vez que se reanudaron. A partir de la próxima temporada, como decimos, vuelta a la normalidad.

Y no es casual que Sánchez lo anuncie hoy, en una entrega versionada del pan y circo. Tampoco es casual que se haya celebrado un consejo de ministros extraordinario para aprobar el fin de las mascarillas en exteriores a partir del sábado y la rebaja del IVA en el precio de la luz, que sigue disparado. No es casual y tiene que ver con la aprobación de los indultos el martes. Como los carburantes. Y aquí hay que recordar, que tanto en la gasolina y el gasoil, como en la luz, el 50% de lo que pagamos son impuestos y peajes.

La noticia de hoy también está en Tenerife. Se sigue buscando el cuerpo de una niña, Ana, de 1 año. Hace dos semanas apareció el cadáver de su hermana, Olivia, de seis años. En días ha seguido trabajando el buque oceanográfico Ángeles Alvariño. Y hoy han localizado una pista importante.

En concreto dos pequeños envases, no más grandes que una botella de agua, que contienen aire comprimido y que, normalmente, se utilizan en situaciones de emergencia acuática. Esto reforzaría, según fuentes policiales, la hipótesis del suicidio del padre, de Tomás Gimeno.