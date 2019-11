Antonio Herraiz: "No se esperaba rectificación de Celaá y no la ha habido"

Audio

La ministra de Educación, Isabel Celaá, se reafirma en su cerco contra la enseñanza concertada. No se esperaba rectificación a las palabras de ayer en el congreso de escuelas católicas y tras el consejo de ministros se ha ratificado. Insiste en cuestionar la libertad de los padres a escoger el centro educativo para sus hijos. Se olvida de las leyes educativas aprobadas por gobiernos del PSOE y se centra sentencias del Tribunal Constitucional sobre una ley orgánica que no llegó a implantarse.

La ministra Celaá dice que ante un derecho constitucional, recogido en el artículo 27, hay que anteponer un derecho legal desarrollado por las leyes que apruebe un determinado Gobierno. Aquí se esconde el tradicional espíritu de la izquierda contra la educación concertada sobre todo después del acuerdo con Podemos, que apuestan por un modelo único, público y laico.

Pero esto que dijo ayer la ministra, que ha ratificado hace escasos minutos, no lo plantearon con esa claridad antes de las elecciones. Tras el revuelo que ha montado, Celaá dice que no hay motivos para la preocupación: “Las familias no tienen nada que temer, esta es una controversia alimentada de manera artificial. Los padres y las madres tienen libertad de elegir un centro educativo dentro de las disponibilidades de la programación general de la enseñanza”.

Hoy también hemos conocido un nuevo caso de pedofilia. En Málaga ha sido detenido un hombre de 62 años por abusar de siete niñas con edades entre los 13 y los 15 años. Las engañaba con regalos, las llevaba a su casa, allí bebían alcohol y se drogaban y después abusaba de ellas.