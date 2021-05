Antonio Herraiz: "España ha sido incapaz de calibrar la que nos estaba preparando Marruecos"

Audio

Ceuta nos deja a esta hora dos imágenes muy diferentes. En el lado español, en la playa de Benzú y en el Tarajal, los tanques del ejército, los militares, la Guardia Civil y la policía controlan los puntos que han utilizado miles de inmigrantes para entrar de forma ilegal a España.

Para bordear ese espigón, han utilizado pequeños hinchables, tablas de surf, aunque la mayoría lo han hecho a nado. Hay familias y hay también cientos de menores de edad. Esto en el lado español, donde la tensión ha marcado las últimas horas. En el lado marroquí, miles de inmigrantes siguen detrás de la valla con una evidente intención: quieren entrar en España. Hay perfiles de todo tipo y en muchos casos es violento. Durante toda la mañana, han llovido las piedras contra el dispositivo policial español.

Es complicado cuantificar cuántos inmigrantes han conseguido entrar. Las autoridades hablan de entre 6.000 y 7.000, de los que se habría devuelto cerca de 3.000. Algunas fuentes apuntan que son más de 10.000 los que han conseguido entrar.

¿Cómo lo están viviendo los vecinos de Ceuta? Con mucha preocupación. José tiene 49 años y la ventana de su casa da a un paraje denominado “llano del chorrillo”, con una carretera que va directamente a la frontera. Esta noche no ha podido dormir: “Nunca se había visto esto. Yo te puedo comentar por lo que hay en la calle, los vecinos que nos conocemos, porque Ceuta son ochenta mil habitantes, pero es muy pequeña, lo que decimos es que nos han vendido, que nos han dejado de la mano de Dios”.

Y ante este lamento de los vecinos de Ceuta la pregunta es, ¿se podía haber evitado? Esta situación no se produce por casualidad, ni por las buenas condiciones climatológicas ni nada ajeno a la política. Hace tiempo que Marruecos viene avisando y la excusa que le ha llevado a mirar hacia otro lado es el ingreso de uno de los líderes del Frente Polisario en un hospital de Logroño. Ha sufrido un cuadro complicado por coronavirus. Aun así, el Gobierno reconoce que le ha pillado por sorpresa. Lo decía esta mañana en Herrera en COPE el ministro de Migraciones, José Luis Escrivá: “No, no, no. En ningún caso esperábamos que esto ocurriera. Desde hace un año, como resultado de la pandemia, la miseria ha aumentado, la presión para saltar a Europa ha aumentado”.

Acaba de intervenir el presidente del Gobierno. Pedro Sánchez admite que estamos ante una grave crisis para España y Europa y anuncia que esta tarde viaja a Ceuta y Melilla.

