Antonio Herraiz: "En España no hemos tenido ya vacuna propia porque la inversión ha sido ridícula"

Audio

En medio de las dudas que sigue despertando la vacuna de AstraZeneca, hoy en COPE nos hemos colado en el laboratorio del Centro de Investigaciones Científicas. Es evidente que no hemos sido los primeros, pero en España, ahora mismo, hay varios ensayos de vacunas muy desarrollados. En concreto, en el CSIC son tres y uno de ellos está liderado por el virólogo Luis Enjuanes.

Esta mañana, en Herrera en COPE, Enjuanes ha detallado las bondades de este fármaco frente a los que ya se están inoculando. Uno: Genera una inmunidad esterilizante. Esto quiere decir que los vacunados no enferman, pero tampoco se infectan ni transmiten el virus. Dos: La vacuna del CSIC estará completamente actualizada y en los ensayos ya han incorporado las mutaciones de las variantes: la británica, la brasileña, la sudafricana. Tres: Podría ser intranasal, no haría falta inyectarla, con una característica importante: esta vacuna es autoamplificable, una dosis puede multiplicarse por 5.000 en el organismo.

Estas son las características. Y ahora llegan las preguntas que todos nos hacemos. ¿Cuándo va a estar disponible esta vacuna española? Si todo va según lo previsto, estará a principios del año que viene. Ya, ¿pero por entonces no estaremos todos vacunados? Una gran mayoría, sí, pero hay que ver todavía el período de inmunización que conserva las vacunas que ya se han inoculado. Y en esta línea va la reflexión que ha hecho el virólogo Luis Enjuanes: “Hay gente que aprecia los grupos de investigación españoles, obviamente, y se plantean bueno pero si ya hay varias vacunas van a llegar tarde. Yo creo que hay que cambiar esa idea porque el virus yo creo que ha venido para quedarse, entonces todos los años la población se tendrá que vacunar con toda probabilidad y las vacunas que hay ahora son maravillosas porque protegen pero no son perfectas y hay que mejorarlas”.

¿Por qué no se ha desarrollado antes esta vacuna? La respuesta es más sencilla que la anterior. Porque no se ha invertido lo suficiente. No se ha llegado ni al millón de euros de inversión, con una advertencia clara: el proceso tiene que continuar y una vez que se intensifiquen las pruebas en humanos, habrá que contar con más dotación presupuestaria. Ya veremos si prioriza esta cuestión o no se dedica a rescatar líneas aéreas muy vinculadas al chavismo.

Esto en lo importante, en la refriega política hoy es protagonista Toni Cantó. Una vez que se ha desvelado que se incorpora a las listas del PP como independiente para las elecciones del 4 de mayo en Madrid, la duda es si la ley ampara su presencia en la candidatura. ¿Por qué? Porque Cantó estaba empadronado en Valencia. ¿Qué dice la Ley? La norma permite a Cantó presentarse como candidato aunque se haya empadronado hace unos días. No habla de plazos. Otra cosa distinta es para poder votar...para ser elector. Pero como candidato NO. En todo caso será la Junta Electoral la que tenga la última palabra.

Al margen de esta cuestión puntual. ¿Por qué Toni Cantó se incorpora a la lista del PP apenas unos días después de dejar Ciudadanos? Lo ha contado en Herrera en COPE: “Yo creo que es esencial que sumemos fuerzas, por desgracia es muy probable que mi partido se quede fuera y por lo tanto creo que hay que concentrar el voto útil en la única persona que creo que puede garantizar que esto no suceda, y garantizar que Madrid siga siendo un espacio de libertad y prosperidad, que es Isabel Día Ayuso”.

Movimiento político que tiene como objetivo recoger votos en el coladero en el que se ha convertido Ciudadanos, que ve peligrar incluso alcanzar el 5% de los votos para poder entrar en la Asamblea de Madrid.