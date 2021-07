Antonio Herraiz: "España ha dado la cara y hay que estar orgullosos de nuestra selección"

Audio

La evolución de la pandemia no da tregua. Los cribados están confirmando una positividad disparada y las comunidades autónomas dan pasos hacia atrás en su plan de desescalada. No todas, porque Madrid, Castilla-La Mancha, La Rioja o, hoy mismo, País Vasco ha dicho que, de momento, no van a tomar nuevas medidas.

La novedad se sitúa hoy en Aragón. Pasa a un nivel 2 de alerta a partir del viernes. ¿Qué supone esto? Para empezar, se vuelve a prohibir el consumo en la barra de los bares. Esta costumbre tan española se recuperó en Aragón hace menos de una semana. A partir del viernes, volverá a estar prohibido. También reduce el aforo en el interior de bares y restaurantes al 50%. Ahora mismo estaba en el 75%. Y otra cuestión importante, adelantan los horarios de cierre de la hostelería a las 11 de la noche y del ocio nocturno a las doce y media.

Es la tendencia de todas las comunidades autónomas. En Cataluña han pasado de los 3500 casos que registraron el miércoles pasado, a más de 7000 notificados hoy, el doble. Hasta ahora el titular era que la mayoría de los nuevos positivos se dan entre los más jóvenes, eso sigue siendo así, que apenas tienen síntomas, esto también sigue siendo así y que no requieren ingreso hospitalario. Esto último está cambiando, porque en el caso de Cataluña hoy hay más ingresados en planta y en UCI que hace siete días.

Es una de las comunidades que también ha tomado nuevas medidas. Desde este fin de semana cierra el ocio nocturno. Los dueños de estos establecimientos advierten, se van a multiplicar los botellones y las fiestas masivas sin control. Ramón Mas es propietario de un local en Barcelona: “En cuanto a los botellones, mira nosotros lo tenemos muy claro. Las islas baleares llevan, el ocio nocturno en Baleares cerrado 15 meses. Y ya todos hemos visto lo que ha pasado en las Islas Baleares. Evidentemente no ha sido culpa del ocio nocturno, porque está cerrado, absolutamente cerrado. Y esto es un ejemplo para mí, vital”

Esto en Cataluña. En Galicia, para salir de fiesta, para acudir a locales de ocio nocturno, será obligatorio presentar una prueba PCR negativa en aquellos ayuntamientos en nivel medio de incidencia. En esta situación están ahora mismo en Pontevedra y en Orense. Además, cierran todas las playas los fines de semana por la noche para evitar los botellones. Esto último en Galicia, en toda Galicia.

Esta es la situación, en un miércoles en el que hay que estar muy orgullosos de la selección española de fútbol. No pudo ser. No estará en la final. Pero viendo cómo empezó todo, con esos empates ante Suecia y ante Polonia, alcanzar las semifinales, pelear con dignidad hasta el final, dar la cara ante Italia como lo hicieron es para aplaudir. Así que ahora, a mirar a Qatar.