Antonio Herráiz: "Ni en España conseguimos seguir una dieta equilibrada"

Es la hora de comer. Igual has comido ya o te dispones en breve a ello. No sé si eres de los que cuidas tu alimentación o si eres de los que las prisas o el desorden en tu menú te lleva a comer sin ningún tipo de control. Sea como fuere, esto te interesa. Un completo estudio publicado por la prestigiosa revista The Lancet concluye que una de cada cinco muertes en todo el mundo está causada por una mala alimentación. Va más allá y recuerda que mata más gente en el mundo que el tabaco. En 2017, 22 millones de personas murieron en todo el mundo por enfermedades relacionadas con una dieta desequilibrada.

Está claro que los malos hábitos de vida se han convertido en la mayor amenaza para la salud mundial. Aquí en España lo tenemos fácil y ni siquiera así conseguimos seguir una dieta equilibrada. Tenemos las mejores frutas, las mejores verduras, legumbres y prescados frescos. Todo esto al alcance de la mano. Así que no estaría de más hacer un poco de caso a este estudio en el que han participado 130 científicos de casi 40 países. Porque el bajo consumo de fruta y cereales integrales, y el exceso de sal aparecen como los principales factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares, cáncer y diabetes.

Aquí en España lo tenemos fácil. Tenemos las mejores frutas, las mejores verduras, legumbres y prescados frescos. Todo esto al alcance de la mano. Y no lo hacemos mal del todo. Según este estudio, España encabeza el ranking de tres países, junto a Francia e Israel, donde mejor es la alimentación.​

Política

Por lo demás, la campaña electoral va subiendo de tono. Arnaldo Otegi no le ha hecho ningún favor al PSOE reconociendo públicamente que los de Pedro Sánchez le llamaron reiteradamente para pedir el apoyo de BILDU a los decretazos del Gobierno. Y ese apoyo, imprescindible y suplicado por los socialistas, llegó. Eso ha llevado hoy a Pablo Casado a hablar de decretos abertzales: "Fuimos la convalidación no de unos decretos sociales, sino de unos decretos abertzales. Es la primera vez en 40 años en la que el mundo abertzale presume de ser un socio clave para el Gobierno de España. Esto a mi me produce indignación y estupor porque nuestro partido ha enterrado a veinte de los nuestros, a los que los amigos de Otegui señalaba, por lo menos, como objetivos"

El PP ha anunciado hoy que recurrirá ante el constitucional los decretazos del Gobierno convalidados por el Congreso. Entienden que no son urgentes, un requisito que marca la ley para dar el visto bueno a un decreto ley, que tienen un claro impacto electoral es evidente, que el recurso no tiene ningún efecto práctico inmediato, también. El PSOE tratará de sacar rédito en las urnas.