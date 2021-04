Antonio Herraiz: "Te dirán que el que envió la carta es primo lejano o vecino de un amigo de un cargo de Vox"

Audio

Estábamos pendientes de la situación de dos españoles, dos periodistas que trabajaban con una ONG en Burkina Faso. Tras un ataque de varios hombres armados, permanecían desde ayer en paradero desconocido. Se habían localizado varios cadáveres de personas muertas en el ataque y la ministra de Exteriores acaba de confirmar que se trata de los cuerpos de los dos españoles: "Se confirmaría que los cadáveres encontrados en Burkina Faso corresponden a los dos periodistas españoles desaparecidos. Y digo que se confirmaría, porque estamos todavía a la espera de una última confirmación. Si así fuera, desde luego, es una noticia triste".

Vamos a estar pendientes de esa confirmación, y de conocer también la identidad de esos dos periodistas españoles, que habrían fallecido en ese ataque en Burkina Faso.

Por lo demás, la policía en España avanza en la investigación para localizar al remitente que envió tres cartas al Ministerio del Interior con un total de 7 balas. Según ha podido saber COPE ya está concluido el trabajo en torno a los cartuchos. No hay rastro genético ni de huellas que permitan señalar a un autor. Todos los rastros que se han encontrado son los propios de la manipulación en la cadena de envío. Por tanto no ha saltado ninguna alerta. El dónde, el cómo y el por qué siguen siendo una incógnita.

Esto en principio complica su localización porque no lo ha puesto tan fácil como el vecino de El Escorial, un hombre con problemas mentales que envió una navaja al Ministerio de Industria. En el paquete incluyó el nombre, los apellidos e incluso la dirección. Antes de saberse quién era, la propia ministra señaló a Vox y en las últimas horas, desde las terminales del Gobierno han tratado de buscar una vinculación. Por eso, seguro que vas a escuchar que la persona que mandó la navaja era primo de un candidato de Vox, aunque sea lejano, lejanísimo... en décimo cuarto grado. O un amigo, de un primo, de un vecino, de un dirigente de Vox. Y si no, al tiempo.

En cuanto a las novedades de este envío, COPE te ha contado que la navaja no tenía sangre real. Era pintura que trataba de simular la sangre.

Y hoy ha llegado un día esperado. Cuando te lo cuente dirás, ¿pero no lo habían aprobado ya? Pues no, a pesar de que el presidente del Gobierno ha presentado hasta en una decena de ocasiones el plan de recuperación con fondos europeos, el consejo de ministros no lo había aprobado. Lo ha hecho hoy.

Esto ha llevado a la ministra portavoz a explicar que estaban en plazo: "Lo que formula el Consejo de Ministros, es la autorización para la remisión a Bruselas, en los próximos días, de este plan, dentro del plazo, que se fijó por la Comisión Europea".

El plan que nos exigía Bruselas para recibir los fondos, que ya digo, ha sido aprobado. El primer desembolso será de 70.000 millones de euros para la economía española de aquí a 2023. ¿A quién y a dónde irán destinados? Porque este plan, en uno de sus puntos, contempla que el reparto puede ser arbitrario. Depende única y exclusivamente de lo que diga Moncloa. Así que esperen todo tipo de partidas donde pueden ir destinados esos 70.000 millones de euros.