Antonio Herraiz: "Después de despreciarlo, Sánchez recibe ahora a Casado sólo por interés"

No esperen ningún gran acuerdo de la reunión que Pedro Sánchez y Pablo Casado han mantenido en Moncloa durante cerca de hora y media.

La relación entre los dos no es buena, pero Sánchez necesita a Casado. Le ignoró en sus contactos para seguir en el Gobierno, prefirió el apoyo de Podemos y los separatistas vascos y catalanes, pero el apoyo del PP es fundamental para la renovación, entre otras cuestiones, del consejo general del poder judicial.

Es la razón fundamental por la que el presidente ha citado a Casado cuando la distancia entre los dos es más que evidente. Una prueba. Esta mañana, Sánchez ha esperado al líder del PP bajo el porche de entrada al palacio de la Moncloa. ¿Podía haber bajado las escalerillas y dar la apariencia de más cercanía? Podía pero no lo ha hecho. Y en este tipo de encuentros, en los que hay competiciones por ver quién es el que finge más, los gestos son también importantes.

La noticia sigue en el País Vasco. En el límite de las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa hay dos hombres que llevan sepultados once días. No es fácil ponerse en el lugar de sus familiares que además de la agonía por no poder recuperar los cuerpos durante casi dos semanas, se están enfrentando a un cúmulo de informaciones contradictorias. Después de muchas críticas, mañana comparece el lehendakari Íñigo Urkullu.

A la tragedia de estos dos trabajadores, se añade la alarma en toda la comarca. Los niveles de contaminación registrados tras el derrumbe de un vertedero multiplican por 50 lo habitual. Y a partir de ahí la confusión más absoluta. Les dicen que no se preocupen pero se suspende el derbi entre el Eibar y la Real, les piden que no ventilen sus casas y los vecinos de Eibar, como Vanesa, les aconsejan no salir de casa: “Información tenemos, lo que pasa es que hay desconfianza bueno pues porque se hicieron unas mediciones que tardaron un montón de días en salir, llevamos toda la semana en la calle y de repente nos dicen que no se puede estar en la calle. Pues claro, esto que ha generado un poco de desconcierto”.

Habrá que ver lo que dice mañana el lehendakari Urkullu al que le ha pillado esta tragedia, con dos personas sepultadas, en plena precampaña electoral para las autonómicas del 5 de abril.