Antonio Herraiz: "Después del CIS y de TVE, ahora llega también la utilización política del BOE"

En este día festivo en Aragón, Cataluña y en Castilla y León, tenemos una jornada sin sobresaltos dentro del plan de vacunación. Había especial interés en comprobar cómo se iba a sumar a la carrera el último medicamento en llegar, el de Janssen. Hoy han empezado a inyectar este fármaco en Madrid, Valencia, Castilla-La Mancha y Baleares. Se suman a las ocho que ya empezaron ayer.

En otras como en Extremadura, prefieren avanzar con las dosis de otras marcas. Desde la Junta han explicado que la de Janssen requiere una conservación más sencilla y han decidido agotar las que tengan de Pfizer, AstraZeneca o Moderna y cuando se agoten empezar con Janssen.

Donde sí están vacunando con el fármaco de este laboratorio es en Canarias. Empezaron ayer. Habían reservado 300 dosis para esa vacuna y prácticamente se agotaron. Algunas de las personas que habían sido citadas no acudieron, pero no porque rechacen la vacuna, porque les haya dado miedo. Las citaciones con este medicamento se han hecho con urgencia tras el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento lo que provoca bajas. En Herrera en COPE hemos hablado con Idafe Giménez. Es la directora de Enfermería del Hospital Universitario Doctor Negrín de Las Palmas. Los que acuden llegan con dudas. Esto ha dicho: “Pues lo más que preguntan es qué vacuna me van a poner, si es una o si es otra, cuándo tengo que volver, y qué tengo que hacer si me duele la cabeza o si es normal que me duela el brazo. Esa serie de preguntas”.

En las contraindicaciones de todas las vacunas aparecen efectos. ¿Cuándo me tengo que preocupar ¿En que momento tengo que acudir a un médico? Añade Idafe: “Algo de febrícula, malestar general, que es normal cuando se administra una vacuna. Si no es alérgico le recomendamos que tome paracetamol, y si los síntomas no ceden, y si exceden de varios días, les recomendamos que tienen que consultar con su médico o acudir al servicio de urgencia”.

Por lo demás, hoy es noticia el Boletín Oficial del Estado, el BOE. En esta pandemia, los boletines se han convertido en los documentos más leídos. Hoy te voy a leer una frase que ataca directamente a un partido, en este caso al principal partido de la oposición y de la que no hay precedentes en el BOE. Leo literal: ‘ Desde la llegada al Gobierno del Partido Popular en diciembre de 2011, se inició un proceso constante y sistemático de desmantelamiento de las libertades y especialmente de aquellas que afectan a la manifestación pública del desacuerdo con las políticas económicas del Gobierno’. Esto está en el Boletín Oficial del Estado de hoy viernes 23 de abril. Unas frases que ponen en duda el verdadero sentido del BOE. Como tal, este debe ser sólo usado para publicar normas, leyes y disposiciones; y no para hacer acusaciones ni valoraciones.

Si alguno creía que el Gobierno ya no podía traspasar sus ya de por sí cuestionados límites, que no podía seguir utilizando más herramientas del Estado para fines políticos, aquí está una prueba más. A TVE, al Consejo de Ministros, al altavoz sin límites que te ofrece Moncloa, suman ahora el Boletín Oficial del Estado. Y todo a diez días para las elecciones autonómicas en Madrid.