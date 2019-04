Antonio Herráiz: "Desde que Tezanos llegó al CIS, todas las encuestas tienen un tufo sospechoso"

Yo no sé si tú eres de los que te crees la encuesta del CIS o de los que no le das ningún tipo de credibilidad. Desde que Tezanos llegó al centro de investigaciones sociológicas, todas las encuestas han venido impregnadas de un tufo sospechoso al que se añade que en las elecciones andaluzas estuvo muy lejos del resultado de las urnas.

A este contexto hay que añadir un dato más que es importante. A día de hoy, a 19 días de las elecciones, uno de cada cuatro españoles no tiene decidido su voto en las generales del 28 de abril. Además, hay muchos que cuando les preguntan responden que no saben o no contestan. Así que el porcentaje de los que no se declaran su voto abiertamente llega al 38%. También hay que tener en cuenta que esta vez se ha preguntado a 16.000 personas, 10 veces más que lo habitual y hace un mes. Es la foto fija no de hoy sino de hace un mes.

Esto es lo que rodea a este CIS que multiplica las opciones del PSOE para gobernar. Pedro Sánchez obtendría mayoría absoluta con los 138 escaños que le otorga su compañero y amigo Tezanos y los 51 que le da a Ciudadanos, que sería el tercer partido más votado. El PSOE también conseguiría la mayoría absoluta con los 43 escaños que le otorga al partido de Pablo Iglesias, Unidas Podemos, y sus confluencias. Podemos sería el cuarto.

Y se preguntarán cómo queda el PP. Pues el CIS le sitúa como segunda fuerza más votada pero con casi la mitad de diputados que el PSOE. Se quedarían en 76, casi la mitad de los que tiene ahora en el Congreso. Y si se preguntan por VOX, la encuesta pública les da 37 diputados. Es decir. Calculadora en mano, la suma de PP, Ciudadanos y Vox, se queda lejos de la mayoría absoluta. Sólo suman 164 escaños.

Estos son los datos. Como los antecedentes son los que son, ahora tienes que ser tú el que se los crea o no. Ni en política ni en el CIS hay nada casual.

El Gobierno de Andalucía ha iniciado una importante bajada de impuestos. Suprime prácticamente en su totalidad el impuesto de sucesiones y donaciones para familiares directos, entre padres e hijos y cónyuges. Esta medida es importante. Porque hasta ahora, no se pagaba lo mismo en Andalucía que por ejemplo en Madrid. Los españoles rechazaron el año pasado 46.679 herencias, el 10%. Los principales motivos son las deudas que incluyen y tabién la elevada fiscalidad. Pero aquí, de ahí la decisión del nuevo gobierno andaluz, aquí también hay Españoles de primera y de segunda. A unos les cuesta mucho más heredar que a otros. No estaría de más unificar ciertos impuestos.