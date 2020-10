Antonio Herraiz: "Si no cumplimos y somos irresponsables luego no podemos exigir a ningún Gobierno"

Audio

España está a punto de alcanzar el millón de contagiados desde que comenzó la pandemia. Esto es el dato oficial, todos confirmados por una prueba PCR, pero sabemos que son muchos más que, fundamentalmente, pasaron la enfermedad durante la primera ola de la crisis sanitaria pero que no se registraron como tal porque no les hicieron el test. Luego están los asintomáticos y ahí es imposible contabilizar.

Un millón de contagiados con una gestión muy mejorable por parte del Gobierno de Sánchez y de determinadas autónomas. Cada cual que valore y analice. Luego está la responsabilidad de cada uno. En Madrid, la policía ha tenido que intervenir este fin de semana en, al menos, 30 fiestas privadas.

Fiestas en las que no se cumplen ninguna de las medidas de seguridad. Y esta situación se repite en todas las ciudades de España. En Herrera en COPEhemos hablado con Fernando Aldave, que es intendente de la Policía Local de Alicante. Han disuelto seis botellones y han tenido que acudir a 31 fiestas en domicilios. Y este jefe de la Policía Local de Alicante, nos contaba que el problema no son exclusivamente los jóvenes: “Parece que la gente no aprende. Hay un número muy alto entre 45 y 55 años, cerca de un 40% que son de fiestas en viviendas. Si bien los jóvenes enseguida nos respetan y no protestan y son conscientes, las personas mayores suelen ser las que más leyes tienen siempre para evitar las denuncias”.

Todos estos que tiran de leyes, como explicaba este jefe de la policía local de Alicante para justificar su conducta irresponsable, que luego no pidan cuentas al Gobierno de turno.

Y en este día mundial contra el cáncer de mama nos ha impactado el testimonio de Natalia Garrido. Es médico anestesista en la Clínica Universidad de Navarra. En marzo se contagió de coronavirus, tuvo que frenar en seco su agitada vida profesional y en ese parón se percató de que tenía un bulto en el pecho. Era un tumor maligno. Fue detectado a tiempo y a Natalia el coronavirus le ha salvado la vida. Natalia ha comentado como está: "Ahora mismo muy agradecida porque efectivamente, al final vas uniendo todo lo que ocurre y el resultado final te hace comprender porque has pasado por lo que has pasado, en mi caso desde luego el COVID fue una bendición porque me paré y hacía mucho tiempo que no me paraba".

Y así Natalia pasó de estar cuidando y atendiendo a pacientes de cáncer de mama, a ser paciente. Ha conseguido superar la enfermedad y se siente una gran privilegiada. Así nos ha contado: "Me operaron y tuve una suerte tremenda porque no tuvieron que quitar la mamá, a pesar de ser un cáncer y dos tumores malignos con la axila incluida, que también eso marca la diferencia, y luego tuve suerte de no tener que darme quimioterapia pero si me dieron radioterapia".

Natalia es una afortunada, sí, pero también un ejemplo de que a veces hay que mirar a tu alrededor, parar y analizar lo que nos rodea para degustar mejor todo lo bueno que nos regala la vida.