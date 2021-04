Antonio Herraiz: "Cuando había problemas con las vacunas, Sánchez se escondió. Ahora se cuelga la medalla"

Audio

Una vez que las farmacéuticas han intensificado sus envíos de vacunas, Pedro Sánchez ha comparecido hoy para colgarse la medalla del avance del plan de vacunación. ¿Qué ha contado? Que la semana que viene habrá más personas con pauta completa, es decir, con las dos dosis, que españoles contagiados. Que antes del 3 de mayo llegarán 5 millones de vacunas. Y que la progresión será rápida: 10 millones de vacunados en junio, 15 en julio y 33 millones de personas vacunadas en agosto, es decir, el 70 por ciento de la población vacunados a finales de agosto. Así ha dicho: “Lograremos en consecuencia que el 70% de la población adulta, es decir, 33 millones de españoles y españolas estén inmunizadas gracias a la vacuna a finales del mes de agosto”.

Son los titulares que deja hoy Pedro Sánchez que ha permanecido en un segundo plano cuando no llegaban las vacunas comprometidas y cuando las farmacéuticas no cumplían sus contratos. Se ha mantenido al margen de las dudas sobre la vacuna de AstraZeneca y sólo hoy, una vez que el plan coge ritmo, lo hace una vez suyo, al igual que cuando se empezó a vacunar, con aquel primer cargamento con el logo gigante del Gobierno, como si la vacuna se hubiera fabricado en el laboratorio de Moncloa.

Por cierto, a cuenta de la vacuna de AstraZeneca un responsable de la Agencia Europea del Medicamento ha admitido, por primera vez, la posible relación entre la vacuna anglo sueca y los casos de trombosis. Lo van a seguir analizando.

Y hoy hemos conocido los datos del paro. Reflejan un descenso en casi 60.000 desempleados en marzo lo que ha permitido que España baje de los 4 millones de parados. Es un dato tan frío como incompleto. No incluye a las personas en ERTE y lo que es evidente, oculta que aumenta el número de parados que no cobra ningún tipo de prestación y que el paro de larga duración sigue creciendo. Esto lo sabe bien Adrián Martínez. Tiene 30 años y desde agosto busca ya “de lo que sea”. Fue responsable de ventas en una empresa durante un tiempo. Su último trabajo fue en una inmobiliaria pero se quedó en paro y ahora su situación es complicada. Adrián cuenta: “Mi casa me están ayudando con lo que pueden, tanto familia como amigos pues quieras o no eso también te alegra un poquillo saber que hay alguien pero tampoco es bueno depender de otras personas. Es un poco, según el día, sí estoy un poco decaído, pero bueno”.

Y como Adrián, al menos 4 millones parados más. Dato oficial que como siempre, no refleja la realidad.