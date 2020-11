Antonio Herraiz: "Con la credibilidad que tiene Simón, si dice que no nos van a confinar, hay que preparse"

Audio

Llega el fin de semana y lo va a hacer con todos los bares y restaurantes cerrados en Cataluña, País Vasco, Murcia, Asturias, Navarra y Castilla y León. También en las principales ciudades de Galicia y en Logroño. Y los que no están cerrados, con horario limitado, con restricciones de aforo e incluso con la prohibición de consumir en el interior, como en Aragón y Cantabria. A esto hay que añadir los confinamientos perimetrales de comunidades autónomas o dentro del ámbito del municipio, como en el caso de toda Cataluña, durante sábado y domingo, y de Cantabria.

La situación de la hostelería es cada vez más difícil y hoy la hemos puesto cara, rostro y nombre con Javi. Tiene un bar en Bilbao muy cerca del museo Guggenheim. Después del confinamiento de primavera consiguió levantar cabeza. El negocio nunca tuvo el movimiento de antes de la pandemia pero por lo menos no perdía. A partir de mañana, como todos los bares en el País Vasco tendrá que bajar de nuevo la persiana. Así nos lo ha contado: “Y ahora que parecía que estábamos empezando a recuperar y estábamos más tranquilos, resulta que nos cierran de nuevo. Personalmente me han hundido. No sé lo que va a ser de mi negocio, si voy a tener que cerrar o no. Voy a tener que dejar en el paro a dos personas, a las que había contratado. Y esa es la situación”.

Los datos de la hostelería son preocupantes. En España este sector agrupa a unos 300.000 establecimientos. Desde el inicio de la pandemia, 60.000 han tenido que cerrar. Y algunos mantienen todavía a la mayoría de sus plantillas en ERTE en un panorama de máxima incertidumbre. Se han perdido 270.000 puestos de trabajo en la hostelería.

Este es el escenario, dentro de la evolución de la pandemia que no es igual en todas las comunidades y que ha llevado en las últimas horas al director de alertas sanitarias Fernando Simóna indicar que “probablemente, el confinamiento domiciliario no llegue a ser necesario en España”. Es decir, viendo el acierto en las previsiones de Simón, lo más probable es que nos confinen.

La mirada sigue puesta en EEUU. Tres días después de las elecciones, todavía hay cinco estados en disputa que pueden ser decisivos. Son Arizona, Nevada, Georgia, Carolina del Norte y Pensilvania. Como te hemos contado, en Pensilvania pueden seguir llegando votos hasta hoy viernes si se validaron antes del martes.

En las últimas horas se han producido movimientos que acercan, aún más, a Joe Biden hacia la victoria. Por primera vez, el candidato demócrata se ha puesto por delante de Donald Trump en Georgia. La distancia todavía no es grande, pero si se confirma la tendencia, tendría 269 votos electorales. Por tanto, se sitúa a un voto para ser el próximo inquilino de la Casa Blanca.