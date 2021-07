Antonio Herraiz: "Con lo de la carne, Garzón ha ido a por lana y ha salido trasquilado"

Audio

Las comunidades autónomas siguen registrando cifras de contagios que no tenían desde enero. Es el caso de Cataluña, de Galicia o de Castilla y León que son de las comunidades que ya han actualizado sus datos de contagios.

Hoy somos noticia en muchos medios internacionales, pero con cifras que, en muchos casos, están descontextualizadas.

Y el primer dato, que condiciona todos los demás, es una buenísima noticia. El 42 por ciento de los adultos en España tiene la pauta completa de la vacuna. Además, el 62% cuenta con al menos una dosis. Este es el dato positivo. El más preocupante afecta a la incidencia. Y aquí, no hay que ocultarlo, hay que decir que España entra en riesgo extremo porque superamos los 252 casos por cada 100.000 habitantes. Sin la vacuna, sin el 42 por ciento de la población inmunizada estaríamos hablando de cifras inasumibles de muertos y de un incremento alarmante de la presión hospitalaria. Pero ahora mismo, ni una cosa ni la otra están ocurriendo ahora mismo.

La última vez que tuvimos una incidencia en riesgo extremo, por encima de los 250 casos fue el 23 de febrero. Pero ahora hay una gran diferencia: y está en los hospitales. Por aquel entonces habían 15 mil ingresados en planta y 3500 en UCI. Ahora son 2800 en planta y 598 en unidades de críticos... las camas en planta ocupadas por COVID eran entonces con la misma incidencia de un 12 % ahora del 2%.





¿Hay que seguir con todas las precauciones? Evidentemente. Y por eso nos hemos ido hoy a un pueblo de Jaén. Tiene algo más de 5000 habitantes y una incidencia que ha superado los 1.700 casos. Es Peal del Becerro. La Junta de Andalucía ha solicitado el cierre perimetral. El alcalde, David Rodríguez, pide prudencia: “No estamos tranquilos, no podemos estar tranquilos mientras que haya un solo contacto en la población, pero es cierto que sería más preocupante si este foco de contagio se hubiese expandido a toda la población en general. Si tuviésemos vecinos o vecinas hospitalizados… pero esas no son las circunstancias por suerte.”





La mayoría de los contagios también en este municipio son entre los jóvenes. La mayoría de ellos asintomáticos. Por lo demás. Hoy sigue siendo noticia el ministro de consumo, Alberto Garzón. Ha querido presentarse como el nutricionista mejor del reino y ha recomendado comer menos carne. Advierte de que deteriora la salud. Esto ha provocado no solo la respuesta del sector cárnico porque a Garzón le han leído la cartilla varios de sus compañeros en el consejo de ministros. Incluido el presidente que decía esto desde Lituania: "Sobre esta polémica yo lo diré en términos muy personales: A mi donde me pongan un chuletón al punto, eso es imbatible”.

Pero uno de los más directos ha sido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page: “Por supuesto, si es que yo quiero empresarios que quieran ganar dinero, porque empresarios que quieran perder dinero, de eso ya tenemos algún ministro. Que se está inventando su cargo todos los días y no se le ocurre otra cosa que decir que no hay que comer carne… No tiene nada que hacer, el área de consumo en esta región lo empleamos en una jefatura de servicio y lo único que tiene que hacer es amenazar con miles de puestos de trabajo dedicados ni más ni menos que en esta provincia, por ejemplo, al sector cárnico. Mañana irán con el vino, pasado con el queso…”.

Cómo es ese dicho de ir a por lana y salir trasquilado. Pues eso.