Antonio Herraiz: "A Ayuso la pusieron fina cuando propuso el pasaporte Covid"

El viernes viene con muchos frentes abiertos. En Cataluña se ha resuelto lo previsto. El republicano Pere Aragonés es el nuevo presidente tras una sesión a la que ha acudido Oriol Junqueras, que ha salido de la cárcel para ver la investidura de su compañero. Junqueras que ya saben que insiste en que lo volvería a hacer.

Y mientras vemos cómo a un condenado que no está arrepentido le dejan airear sus pretensiones, en otro punto de España, en Ceuta y en Melilla siguen sufriendo las consecuencias de la diplomacia fallida. Hoy el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha estado con Carlos Herrera en 'Herrera en COPE'.

Para entender lo que ha pasado, siempre hay que ir al origen. Y ese intento de invasión -esta es una expresión del propio presidente Ceutí-, ese intento de invasión estuvo amparado por el propio gobierno de Marruecos. Fue su forma de chantajear a España después de asistir en un hospital de Logroño al líder del Frente Polisario.

Esto provocó una fractura en el Gobierno y no sólo entre los dos socios, entre el PSOE y Podemos. También entre los propios ministros socialistas. Ahí está la advertencia del propio Grande-Marlaska que no quiso escuchar la titular de Exteriores. Hoy el ministro del Interior no ha querido responder a esta cuestión: “Lo importante y relevante de esta cuestión es que un gobierno tiene que tomar las medidas que estima oportunas y necesarias. Y en este caso actuar con fines y razones humanitarias me parece que es algo lo suficientemente importante”.

Con la llegada del mes de Julio, España contará ya con el pasaporte covid. ¿Qué supone? Tres claves fundamentales. 1. Indica si una persona está vacunada y con qué vacuna. También si tiene anticuerpos por superar el virus y los test PCR que se haya hecho. 2. Las personas vacunadas no tendrán que hacerse test antes de viajar ni guardar cuarentena en el país de destino. 3. No se prohíbe los viajes a los que no están vacunados que tendrán que cumplir las restricciones del lugar al que lleguen.

Hoy lo ha presentado Sánchez. Como a él le gusta. Con toda pompa y circunstancia. Pero es una propuesta que rechazaron tajantemente cuando la propuso la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso: “Hace casi un año propusimos una cartilla covid que facilitara el movimiento de personas vacunadas. Y en aquel momento fue rechazada pero hoy celebramos que tantas instituciones europeas y ahora el Gobierno de España también lo conviertan en una realidad. Y será el impulso definitivo que necesita el turismo”.

A Ayuso, desde Sánchez a su ministro Illa, le dijeron de todo. Al final, lo ha impulsado Bruselas y hoy se ha colgado la medalla Pedro Sánchez que también ha confirmado una buena noticia para el sector del turismo: “Desde el próximo lunes España estará encantada, encantadísima, de acoger a todos los turistas británicos. Son bienvenidos, son bienvenidas también a nuestro país sin restricciones, y sin requisitos sanitarios”.

También levantan las restricciones a los que vengan de Japón y otros ocho países. Sin duda, una gran noticia para el sector turístico, después de comprobar cómo otros competidores como Egipto o Grecia nos llevan la delantera.