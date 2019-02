Antonio Herráiz: “La auténtica noticia del CIS de Tezanos es que sigue sorprendiendo”

La auténtica noticia del CIS de Tezanos es que sigue sorprendiendo. No es fácil sorprender medio año después pero en esta ocasión el socialista que está al frente del Centro de Investigaciones Sociológicas ha echado el resto. La única coincidencia entre la encuesta del CIS que hemos conocido hoy y el resto de sondeos publicados esta semana es que el Partido Socialista sería el partido más votado. Pero sólo eso, porque ninguno del resto de encuestas prevé que el PSOE vaya a ganar con tanta diferencia. Y mucho menos el desplome del Partido Popular. El CIS de Tezanos hunde al Partido Popular hasta la cuarta posición, superado por Ciudadanos y Podemos. Y prevé la irrupción con fuerza de VOX con el 6,5%.

Por buscar una referencia comparativa: Cuando hablamos de otros sondeos, nos referimos al de GAD3 para ABC. Y esta consultora fue la única que se acercó al resultado electoral en Andalucía. En aquella ocasión el CIS de Tezanos hizo el ridículo porque no acertó ni una. Aún así, sigue con sus experimentos. Y no sólo eso. Atentos a algunas de las preguntas y de las posibles respuestas. Valga esta como muestra: ¿En la actual situación de Cataluña qué diría usted que es más necesario? A. Una política de negociación y diálogo; B. Una política de mano dura; C. Una política que combine el diálogo con el cumplimiento de la ley. Aquí le ha faltado añadir al final un “como pide el Gobierno”.

Esto podría tener su gracia si no fuera porque el jueguecito que tiene entre manos lo pagamos entre todos. Si lo pagara él, seguro que nos reíamos mucho más.