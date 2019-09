Antonio Herráiz: “En el arranque del curso político todo huele a elecciones”

Audio

Primer lunes de septiembre que supone el inicio de la nueva temporada radiofónica y el estreno del curso político. Si eres de los que hoy te incorporas después de las vacaciones, en el panorama político hay muy pocos cambios y todo huele a nuevas elecciones. El mes de agosto no ha dado para ningún acercamiento entre el PSOE y Podemos y la desconfianza entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no ha hecho más que aumentar.

La fecha límite es el 23 de septiembre, faltan 21 días y hasta la semana que viene, casi sobre la bocina, no se va a producir el anunciado encuentro. Esto mete aún más presión a los de Pablo Iglesias y les dejan pocas alternativas. Esta mañana, en el PSOE han presentado un documento con 300 medidas que son fruto de las reuniones que han mantenido este verano con colectivos sociales. Esas encuentros no han servido para nada, porque la mayoría de asociaciones eran de izquierdas y no le van a dar ni un sólo apoyo más en una hipotética nueva votación de investidura, si es que la hay, que no parece.

En el PSOE descartan el Gobierno de coalición que les pide Podemos e insisten en la vía portuguesa. Un Ejecutivo monocolor con apoyos externos. La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero ha pasado en los micrófonos de Herrera en COPE que ellos “Hemos movido hasta cinco veces nuestra posición para intentar que ese gobierno fuera una realidad. No fue posible, por tanto hay una tercera vía que es intentar acordar un programa con toda la responsabilidad de cada formación política. Pero si hemos gobernado con 84 diputados, entendemos que lo podemos hacer perfectamente con 123, a poder ser con un gobierno estable”.

Aunque, en público, en el PSOE repitan que no quieren nuevas elecciones, es el escenario más probable a día de hoy. Todo huele a nuevas generales con unas encuestas que mejoran el actual resultado de los socialistas. Y esa es su baza. Mañana nueva operación de marketing propia de la factoría socialista con la presentación de ese documento de 300 medidas.

Y hoy seguimos pendientes del dispositivo de búsqueda de Blanca Fernández Ochoa. Participan cerca de 400 personas entre voluntarios y miembros de seguridad. Hay pocas pistas. La policía ha confirmado hoy que fue vista el 24 de agosto comprando en un supermercado de Pozuelo de Alarcón. El dispositivo se mantiene abierto en Cercedilla, en las Dehesas en el entorno donde ayer apareció su coche. No se llevó móvil y según han insistido sus familiares iba a practicar senderismo.