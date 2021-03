Antonio Herraiz: "En Ciudadanos no están para elecciones y Ayuso ha pillado con el pie cambiado a Aguado"

Audio

Un terremoto político en Murcia ha provocado una réplica de magnitud incluso mayor en la Comunidad de Madrid. A primera hora, antes incluso de que se presentara formalmente, Herrera en COPE te adelantaba que PSOE y Ciudadanos iban a presentar una moción de censura para desbancar al PP de la presidencia murciana: "Porque al menos una pareja, un par de Diputados de Ciudadanos, le han hecho llegar al Partido Popular la intención de su partido de pactar una moción de censura con el Partido Socialista para desalojar al PP de la Presidencia del Gobierno de la Región y del Ayuntamiento de Murcia".

Dicho y hecho. Antes de las diez presentaban esa moción censura en la Asamblea de Murcia. Cuando se vote y se apruebe, Ana Martínez Vidal, de Ciudadanos, que es la actual portavoz del Gobierno de coalición con el PP, será la presidenta. Esta es la consecuencia inmediata. Pero no la única. Un movimiento similar se va a producir en el Ayuntamiento de Murcia, también gobernado por el PP, donde será desbancado el alcalde del PP y tomará el bastón de mando el partido socialista.

Estos movimientos han pillado con el pie cambiado al PP de Murcia e incluso a su secretario nacional, a Teodoro García Egea, también murciano, que las ha visto venir.

A partir de ahí, todos hemos empezado a mirar a las comunidades donde se podía repetir el patrón de Murcia. Y la noticia ha saltado poco después del mediodía. En Madrid, Díaz Ayuso disuelve la Asamblea y convoca elecciones anticipadas para el 4 de mayo, que es martes. Desde el inicio de la legislatura la relación entre Díaz Ayuso y su vicepresidente Aguado, de Ciudadanos, ha sido más que tensa.

Con esta moción se anticipa para que no le ocurra lo que ha pasado en Murcia. Aquí, al que se ha llevado la sorpresa ha sido Ciudadanos y el vicepresidente Aguado: "La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso ha decidido dimitir de sus funciones convocando elecciones anticipadas en la Comunidad de Madrid. rompe el acuerdo de gobierno firmado entre PP y Ciudadanos y rompe este acuerdo de forma unilateral así como su palabra dada".

Los movimientos en Madrid y en Murcia, ¿se pueden repetir en las otras dos comunidades gobernadas por la suma de PP y Ciudadanos? Con un partido a la deriva como es Ciudadanos todo es posible, pero tanto en Castilla y León como en Andalucía han dicho que no habrá movimientos.

Conclusión. En Murcia le levantan el Gobierno al PP que no las ha visto venir. En Madrid, Ayuso adelanta las elecciones y le pasa por la derecha y también por la izquierda a su vicepresidente Aguado, que tampoco lo ha visto venir.

Por lo demás. Estamos pendientes del consejo interterritorial de esta tarde. Van a debatir las medidas para esta Semana Santa que se van a ampliar durante el puente de San José. Aunque no habrá consenso, todo apunta a que una mayoría de comunidades apuestan por el cierre perimetral autonómico durante esos días. Esto sigue dejando situaciones contradictorias. Uno de Bilbao no puede ir a Cantabria, pero en cambio un francés si puede entrar en el País Vasco sin necesidad de que le pidan una prueba PCR. En cambio, si un vasco quiere desplazarse hasta Bayona, sí tiene que presentar ese test. Una situación rocambolesca que vive cada día Carmen Echeveste, que trabaja en una empresa de aduanas: "A la entrada en Francia siempre hay control, a los transfronterizos nos piden únicamente el carnet identidad y nos podemos mover en 30 km a la redonda desde nuestro domicilio quiere decir una vez en Francia, a la vuelta sí que es verdad que no he visto ningún control".

Y es solo una contradicción más de las muchas que nos está dejando esta pandemia.