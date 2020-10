Antonio Herraiz: "Los datos del paro son una bofetada a un Gobierno eufórico con sus presupuestos"

Audio

El mapa de la España confinada sigue ampliando las zonas rojas. Hoy han entrado en vigor nuevos cierres perimetrales en Aragón y en el País Vasco. Mañana será el turno de Asturias que se añaden a otras dos comunidades donde, desde hace días, no se puede entrar ni salir: Navarra y La Rioja. En La Rioja además, se refuerza el confinamiento de toda la región con el aislamiento de Logroño y Arnedo. La situación está descontrolada y el Gobierno riojano impone el cierre de toda la hostelería durante un mes.

En apenas diez días, hemos pasado de escuchar a un Fernando Simón exultante, diciendo que la situación era estable, a imponer de nuevo el estado de alarma y ampliar los confinamientos. ¿Por qué? Porque en aquellos días convenía mirar sólo a Madrid y camuflar lo que estaba pasando en otras comunidades como Aragón, La Rioja o Navarra, las tres gobernadas por el partido de Pedro Sánchez.

La mala evolución de la pandemia y la decisión del Gobierno de dejar todo en manos de las comunidades autónomas sigue provocando una confusión mayúscula. Muchas comunidades que todavía no han impuesto el aislamiento perimetral se están planteando el cierre a partir de este fin de semana. Es el caso de Andalucía. Lo ha anunciado en 'Herrera en COPE' el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno: "A día de hoy, teniendo los datos en la mano que me han pasado esta misma mañana, me hace pensar que no es buen momento para que haya un flujo de personas entrando y saliendo de la comunidad autónoma por las razones epidemiológicas que estamos hablando".

En el caso de Madrid, el ala de Ciudadanos en el Gobierno de Díaz Ayuso apuesta por ese confinamiento durante el puente de los Santos y el de la Almudena, con festivos los dos próximos lunes.

Presupuestos Generales del Estado

Y en medio de esta situación, preocupante, el presidente y el vicepresidente han sacado hoy pecho de unos presupuestos que contempla subida de impuestos que, en el Gobierno, venden que son sólo para los ricos.

Lo que no es de ricos son las cifras del paro. Ha subido en todas las comunidades autónomas, salvo en Baleares. Los rebrotes de este verano, la falta eficacia para frenar la evolución de la pandemia han provocado que el mercado laboral haya sufrido un nuevo frenazo. Sube la cifra de ocupados, pero lo hace de manera insuficiente para recuperar los malos datos que acumulamos.

En el último trimestre, se han quedado sin empleo 355.000 trabajadores, lo que eleva el paro en una cifra que comienza a dispararse: el 16,3%. En un año se han destruido 700.000 empleos y nos acercamos, según la Encuesta de Población Activa a los 4 millones de parados.