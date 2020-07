Antonio Herraiz

Audio

No sé si en tu familia tienes a algún estudiante matriculado en un centro concertado. Es más que probable, porque en España hay cerca de 2 millones de alumnos que eligen este tipo de enseñanza. Cada padre te dará una razón, pero hay un argumento en el que todos confluyen y no es otro que el de la libertad; libertad para elegir el colegio o el instituto en el que tú o yo quieres que estudien tus hijos.

Esto no le gusta a este Gobierno. Cuando tratan de explicar los motivos tiran del mantra de lo público, como si fuera lo único que funciona en este país. Si nos vamos a los datos, no es así precisamente. Pero es que luego incurren en una constante contradicción. La propia ministra de Educación estudió en un concertado católico. No sólo ella, sus hijas estudiaron en un prestigioso colegio de Bilbao.

Esto lo eligen para ellos, pero para el resto no les gusta porque creen que en la concertada tienen un menor control, sobre todo, desde el punto de vista ideológico, que es donde está el origen de todo. El objetivo es ir poco a poco reduciendo la libertad para elegir el centro. ¿Cómo pretenden conseguirlo?

Por varias vías. Primero, por la legal a través de la propia Ley de Educación, la conocida como Ley Celaá que dio sus primeros pasos parlamentarios con los colegios cerrados y con España completamente grogui en medio del estado de alarma. En el texto eliminan el apartado de “demanda social”, para permitir a la concertada matricular a todos los alumnos que lo soliciten. Serán los que ellos digan.

Primero coarto la libertad de los padres y luego asfixio económicamente a la dirección de los centros. De manual. Y aquí es donde encontramos el último capítulo de este acoso contra un tipo de educación, que no olvidemos es también pública, porque tiene un concierto público. Ese último capítulo se sitúa en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica que se desarrolla en el Congreso.El Gobierno de PSOE y Podemos aprovecha la pandemia para regar con fondos del estado la educación pública y excluyendo de ese plan a la concertada. 2.000 millones para la pública, 0 para la concertada. Lo ha denunciado esta mañana en Herrera en COPE el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio. Y así lo ha expresado: “Aprovechar la crisis del Covid para hacer esta política a mi me parece de las cosas más lamentables que se pueden ver, y demuestra algo muy peligroso, la acritud del gobierno en la tramitación y de los grupos que lo apoyan. Y me temo que ahí lo único que puede hacer con este tipo de actitudes tan primitivas es empeorar mucho”.

Al margen de esta jugada de PSOE y Podemos, que no va a ser la última contra la concertada en Mediodía COPE vamos a situarnos en los puntos donde están los brotes de coronavirus. En Aragón lo dan por estabilizado y ahora preocupa el caso de Castellón, de la costa de Lugo, en A Mariña y también en Ibiza donde se sitúa un foco con 7 personas, 3 de ellas menores.