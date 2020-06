Antonio Herraiz

Audio

Cuando Europa sigue discutiendo la lista de países de fuera de la Unión desde donde se podrá viajar de forma controlada y autorizada a partir del miércoles, en España es necesario controlar la llegada de inmigrantes de forma irregular. Hemos visto lo que ha pasado en Málaga, en Cáceres y ahora en Murcia. Del centenar de personas que han sido rescatadas en distintas embarcaciones a lo largo del fin de semana en Murcia, al menos tres han dado positivo. El presidente murciano, López Miras, pide ayuda de este modo: “ En el momento en que una de esas personas que llegue en patera sea positivo, hay que aislar a todas aquellas personas que estaban en esa patera. En la región de Murcia entendemos que no hay infraestructura suficiente para que si se da esa situación se aisle sin poner en riesgo al resto de la población a esos contactos estrechos”.

Es uno de los retos a los que se enfrenta el Gobierno. Controlar a estas personas que llegan en patera o en cualquier otra embarcación para que no se extienda el virus de forma incontrolada.

Aquí no se cuentan con los recursos necesarios y tampoco en las fronteras legales o en los lugares de destino como son los aeropuertos. Allí hay unos profesionales sanitarios, que dependen del Gobierno. Los hemos visto con los chalecos con el nombre de Sanidad Exterior. Mar Faraco es la presidenta de este colectivo de médicos y esta mañana advertía en COPE que si no se prohíbe la entrada de ciudadanos de países que ahora mismo están en el pico de la pandemia volveremos a tener problemas graves: “Yo espero que realmente los países que tienen ahora una situación epidemiológica mala no puedan entrar. Ahí sí que tendríamos un problema, porque o vienen con un test hecho en origen o bien 24 o 48 horas negativo, que bueno puede colarse alguno pero sería más difícil, o realmente dejar entrar viajeros de países con una situación actualmente en pico sí aumentaría mucho el riesgo en España y en Europa”.

Esta tarde está previsto que la Unión Europea publique la lista de países permitidos.

Lo que no está previsto es que Pablo Iglesias hable del escándalo que cada vez le tiene más acorralado. A la historia no le falta de nada. El vicepresidente trató de urdir una supuesta conspiración con un móvil que habían robado a una ex asesora y que ahora hemos visto que en el centro de toda la porquería que rodea este asunto estaba él. Iglesias fue el que guardó la tarjeta de ese móvil que le comprometía, Iglesias fue el que la devolvió inservible después de un año, e Iglesias no andará muy lejos de las filtraciones de la Fiscalía. ¿Cuánto tiempo va a pasar para que sea imputado por un delito de revelación de secretos y otro de daño informático? No hay respuesta, pero ya decíamos el viernes que hay una cosa clara. A que ahora no le van a escuchar a Iglesias decir todo eso de las cloacas del Estado. Vamos a esperar sentados.