Antonio Herraiz: "A los de Podemos no les gusta Felipe González porque destapa sus mentiras"

Audio

El presentador de 'Mediodía COPE', Antonio Herraiz, cuenta en qué consiste la labor de los rastreadores de contagios por coronavirus y analiza el comportamiento de Podemos contra el expresidente Felipe González.

Te estamos contando la última hora de los rebrotes en Huesca y en Lérida. También en un pueblo de Córdoba, con cinco trabajadores contagiados de la misma empresa de pasta en la localidad de El Carpio. Y mientras el gobierno no descarta imponer de nuevo el estado de alarma, total o parcial por zonas, se hace más imprescindible el trabajo de los conocidos como rastreadores. Son equipos de sanitarios repartidos por toda España que se dedican a determinar los contactos que ha tenido un positivo. Es importante determinar el grado de cercanía para aislar a esas personas y evitar que se amplíe el contagio.

Eva Doral, es especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria y rastreadora en Segovia. En 'MEDIODÍA COPE'pedía colaboración: "Desde las sociedades científicas a nivel nacional como a la que yo pertenezco, que es la Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC) y el grupo de Educación para la Salud de Segovia, se está haciendo un trabajo brutal para apelar a las conductas responsables en salud para frenar el contagio”.

Antonio Herraiz opina sobre la actuación de Podemos contra Felipe González

José Jácome

Y quiero que vuelvas a escuchar a Felipe González. Al ex presidente sabes que no le gusta nada el Gobierno de coalición entre socialistas y Podemos. Hace dos semanas comparaba el Ejecutivo de Coalición con el camarote de los hermanos Marx: "A veces sufro de esta dinámica en la que entramos que se parece mucho al camarote de los hermanos Marx,que cuando uno propone algo uno dice 'y yo dos huevos duros más'. Eso no me gusta".

Esta comparación encendió a los de Podemos, que se lanzaron a la yugular del expresidente. Hoy, los de Pablo Iglesias han maniobrado para que el Congreso abriera una investigación a Felipe González por los crímenes de los GAL durante los años 80. Son hechos que fueron investigados y que terminaron con dirigentes del PSOE en la cárcel. Podrían haberse ido a los sumarios. Pero a Podemos no le interesa saber lo que pasó. Querían retratar a Felipe González, porque habitualmente desenmascara sus mentiras.

Finalmente, la mesa del Congreso ha rechazado la creación de esa comisión de investigación. PP y Vox han votado en contra. También el PSOE. Sólo faltaba. Pero si algo falta en este nuevo PSOE es una defensa de Felipe González. El problema es que la nueva hornada de sanchistas están más interesados en enterrar su legado para contentar a Podemos.