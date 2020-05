Antonio Herraiz

Audio El locutor de Mediodía COPE expone la evolución en el uso de mascarillas en España

Después de muchos vaivenes, una vez que lo peor de la pandemia ha pasado, el Gobierno nos obliga a llevar mascarillas a partir de mañana. No sólo en los espacios cerrados; también, en la calle. Y aquí hace una excepción. La exigencia de llevar mascarillas al aire libre es para las situaciones en la que no se pueda garantizar una distancia mínima de dos metros. La obligación es para los mayores de seis años y se convierte en simple recomendación para los niños de entre 3 y cinco años.

Era una demanda de muchas comunidades autónomas, pero Sánchez se había resistido hasta ahora. ¿Por qué? Pues la explicación la ha dado su escudo permanente durante toda esta pandemia. Dice Fernando Simón que no podían obligar a llevarlas porque no había mascarillas. Estas son las palabras del portavoz: “En aquel momento solo se producían en China. Generaba un importante problema a la hora de dar recomendaciones de uso de un equipamiento que apenas estaba disponible prácticamente en todo el entorno europeo”.

No por criterios de salud, sino porque no había. Dudoso argumento. La orden del Ministerio de Sanidad deja todavía muchas lagunas abiertas. Está claro que los que tengan problemas respiratorios o patologías relacionadas quedan exentos. ¿Y cuando hago deporte? Aquí es ambiguo, pero la orden que hoy publica el BOE no obliga a llevar mascarillas en las actividades en las que su uso sea incompatible. Por eso, Sanidad está puntualizando que no será obligatorio y deja a la responsabilidad de cada uno mantener la distancia de seguridad cuando se haga deporte.

A lo largo de este Mediodía COPE te vamos a seguir aclarando todos esos supuestos, que no son pocos, y también otro tipo de dudas.

¿Quién te va a proporcionar las mascarillas? Si son obligatorias, ¿se va a proceder a algún reparto para facilitar que se cumpla la obligación? La respuesta es negativa. El Ministerio de Sanidad no ha contemplado este supuesto y pasa la pelota a las comunidades autónomas o a los ayuntamientos por si tienen a bien suministrarlas. Aunque hace menos de tres meses, cuando el bicho golpeaba sin piedad, el Gobierno descartaba su uso, ahora nos exige que las llevemos, pero cada uno que las busque y se las arregle. Y si no puede pagarlas es su problema. Hay ya estimaciones de lo que puede costar al mes, llevar las mascarillas. En una familia de cuatro miembros, puede llegar a los 115 euros al mes. Esto teniendo en cuenta el precio mínimo para las quirúrgicas multiplicado por los días del mes. Si son de otro modelo, el presupuesto aumenta.

La orden se ha publicado en el día en el que Sánchez reconocía por primera vez en el Congreso errores propios durante la gestión de la pandemia. Y lo hace cuando se ha visto obligado a buscar la complicidad de Ciudadanos para prolongar el estado de alarma. Esta tarde se votará en la cámara y la prórroga será de 15 días y no un mes como anunció Sánchez dentro de su medida estrategia política. Esquerra Republicana, por cierto, se desmarca del presidente y hay que ver a partir de ahora con atención sus movimientos porque no hay que olvidar que son los que le mantuvieron en la Moncloa.